木盒便當「狂黏飯粒」！他嘆：誰發明的 內行曝正確吃法
現代人生活匆忙，不少上班族看中便當、自助餐的快速又方便特點，而選擇其解決三餐。不過，就有網友抱怨，他雖然把木盒便當都吃完，但黏在底下飯粒卻十分難夾，讓他不禁哀怨「是那個天才發明用木頭裝飯的…」，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 18:10:21
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見一個木盒便當裡的主菜、配菜都被吃完了，唯獨剩下不少飯粒黏在盒底，用筷子又很難將其夾起，這讓他崩潰直呼「是那個天才發明用木頭裝飯的，我努力了，老天爺不要劈我」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「我絕對不買這種飯盒」、「每次吃到後面都受不了…尤其是他只附筷子的時候」、「這種便當一樣可以吃很乾淨啊！並不會很困難」、「加點水拌一下，就會失去黏性了」、「這代表你不夠努力啊」、「你不懂這飯盒有秘密武器可以使用！」、「這樣叫努力？會不會標準太低」、「愛吃飯的人，沒這困擾」。
但還是有內行的網友透露「正確吃法」，「兩側的木片可以拿來刮飯哦」、「旁邊的木片，往前推，就能吃的很乾淨了」、「用旁邊木板刮！刮得超乾淨」、「看你的小木片還在原位，我判定你沒努力過」、「正確吃法，要用便當木板刮」、「側邊的木片應該沒有黏起來，目的就是用它來刮飯的」。（編輯：許智超）