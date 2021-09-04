影／北科附工校園大清消　鄭文燦：如需要會做第二次PCR

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市府調查，該位確診學生於9月1日開學日曾到校上課，2日出現身體不適未到校，當天晚上經PCR檢測陽性確診，市府便啟動停班停課作業，安排全校師生進行衛教與PCR採檢，包括該班老師3人、同班同學34人及其同住家人105人，共142人採取高強度預防措施，全部移往桃園集中檢疫所居家隔離14天，以及北科附工日間部、夜間部、社團活動及校外補習班等師生2703人進行PCR採檢。
經市府衛生局協調中壢天晟醫院與桃園敏盛醫院動員15組人力加速進行採檢作業，北科附工日夜間部師生於昨晚8時全數完成檢測，環保局人員隨即於晚間9時許進入校園清消，共動員2車、13人，針對全校教室、校園四周以水霧消毒，約在深夜11時許完成。
鄭文燦表示，今日早上採檢結果出爐，該校師生共2656人採檢為陰性、入住集中檢疫所的同班同學及家人共144位採檢結果陰性，另外航空公司派飛外站機組員55位採檢也是陰性。
鄭文燦強調，雖然這一輪採檢結果，職場、家人、學校，三方面採檢都是陰性，但風險期14天還沒結束，不能掉以輕心，必須保持最高警戒，市府已經發放3千份快篩試劑給北科附工，9月7日將請所有師生再做一次居家快篩，隨時監測疫情變化，如有需要會再安排師生、職場、家人再做第二次PCR採檢。
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