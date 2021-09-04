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客人給輪胎打氣完就想走！機車行老闆臉綠：當我是義工？

▲一位機車行老闆抱怨客人行徑，但老闆描述事情經過後卻引發兩派網友論戰。（示意圖／取自pixabay）
▲一位機車行老闆抱怨客人行徑，但老闆描述事情經過後卻引發兩派網友論戰。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-04 22:20:07

台灣有許多民眾倚賴機車作為代步工具，因此機車行也是遍佈各地，甚至有的地方會一整排連開。不過就有位機車行老闆抱怨，客人來店要求給輪胎打氣灌風，而老闆檢查時發現輪胎扎到鐵釘，便替其補胎。結果客人竟然沒有要付錢就想離開，讓老闆直呼傻眼。文章發佈後，事情經過卻引發兩派網友論戰。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露遇到一個年輕男客人，來店要求給輪胎打氣灌風，老闆打氣時發現胎壓有異，一檢查果然發現輪胎扎到鐵釘，便直接幫客人補胎，補胎完再次打氣。結果一切搞定後，客人說句謝謝便準備離開，讓老闆大感傻眼，提高音量提醒補胎100元哦，客人才默默掏錢出來。

原PO不禁抱怨，「現在是啥情況，就算單純打氣，別人幫你服務至少也要禮貌性問一下費用多少？啥都沒有就要直接走人，我這招牌上有寫義工隊還是守望相助店啊？」

▲機車行老闆抱怨客人沒付錢就想離開，掀起網友討論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲機車行老闆抱怨客人沒付錢就想離開，掀起網友討論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
不過卻有不少網友認為老闆補胎前沒提前告知不太妥當，「補胎要費用沒錯，可你做收費項目前不先報價，跟搶劫有什麼不同」、「我覺得你在發現破洞就要先講了」、「建議您補胎前問一下客人，免得客人到時候反過來說是您主動要幫他補胎的，不想付錢」、「做檢查時有發現先講好再換比較不會有爭議」。

但也許多網友支持老闆，「有些年輕人禮貌都不見了」、「我去店家灌風，人家幫我灌了我問多少。老闆說免費我還很不好意思」、「現在的人大部分都會覺得服務是應該的」、「年輕人不講武德」、「我覺得老闆事前補胎應先說費用，但消費者是覺得打氣不用錢嗎？應該也要問多少錢吧」、「我都會問多少錢，不管做什麼，除非老闆自己說不用錢」。（編輯：倪浩軒）

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