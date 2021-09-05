梁朝偉即將60歲！網好奇：還帥嗎？　全場「一句話」讚爆

香港知名男藝人梁朝偉現年已59歲，即將進入花甲之年，近日他出演漫威電影《尚氣與十環傳奇》，劇中他

吸引不少粉絲前往朝聖，有韓妞看完後甚至逗趣喊「我想嫁給他！」然而，一名網友就好奇在PTT發問「大家覺得梁朝偉真的算帥嗎？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛用「一句話」讚爆。

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PTT女孩板

發文表示，昨（4）天看完《尚氣》，大家都說梁朝偉帥，氣場壓過主角，他坦言「雖然我覺得確實有點帥，可是主要還是因為他在演藝圈闖出一番名號吧！」他並好奇詢問大家「如果他只是一般中年大叔，這樣的臉還算帥嗎？」

▲知名港星梁朝偉近日出演漫威電影《尚氣與十環傳奇》，有網友便好奇詢問大家「如果他只是一般中年大叔，這樣的臉還算帥嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起熱論，許多粉絲紛紛直說「光是眉眼，要他不深情不帥都難」、「眼神，水汪汪又富有感情的眼睛」、「眼神很帥啊！」 「超帥好嗎，我人生第一次覺得眼睛會演戲就是他」、「真的很帥啊！那個眼神有點憂鬱，帥到爆」、「帥啊，一般中年大叔哪有這眼神跟氣質」、「年輕時帥，年紀大了有韻味」、「以他的演技襯托出的魅力，超帥！」

另還有網友認為「他要60歲了吧@@現在不可能說是帥了，但演戲很強就是了」、「老了，不帥，尤其身影單薄。但是是天生的演員，上戲時的梁跟平時的他不太一樣，有一種魅力讓人一直注意他，年輕時才談得上帥，現在能說是有魅力的大叔」 （編輯：許苡晴）