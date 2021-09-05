鬼門關4生肖、4星座避免外出沖煞！「這位」小心衰事連連

農曆七月即將結束，明（6）天就是鬼門關的日子了，究竟有那些星座、生肖務必注意呢？「清水孟國際塔羅」小孟老師就提醒「4生肖」與「4星座」避免外出沖煞，尤其是魔羯座的人，鬼門關時不宜前往山洞邊或陰廟，以免被好兄弟靠近，導致身體欠佳衰運連連。





我是廣告 請繼續往下閱讀

屬牛的人





因為今年犯太歲，因此鬼門關不宜前往山區以及山坡邊，以免摔倒、跌倒。





屬豬的人





屬豬的人鬼門關當天剛好是沖煞日，不宜到有發生交通事故較多的地方，或者過去有人往生的地方，以免被抓交替。





屬羊的人





屬羊的朋友沖太歲，鬼門關時要注意不宜前往較陰的地方，如：醫院、殯儀館、池塘邊，以免煞氣太重身體不適。





屬馬的人





屬馬者鬼門關時避免異地出遊，若你要到異地千萬別開車，不然容易會有交通事故或罰款。





▲星座命理專家小孟老師提醒，「4生肖」與「4星座」鬼門關時避免外出沖煞。（圖／小孟老師授權提供）

水瓶座





木星與土星逆行水瓶座，水瓶座要注意鬼門關時避免前往大顆樹蔭下，容易在樹蔭下沖犯煞氣，導致身體不適。





金牛座





天王星逆行金牛座，天王星也代表突發狀況，鬼門關當天金牛座要注意繞開危險路段，或者避免長途開車，以免發生交通意外。





雙魚座





雙魚座受到海王星逆行所影響，建議雙魚座避免前往海邊或者河堤邊，就能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。





魔羯座





冥王星逆行魔羯座，鬼門關時魔羯座不宜前往山洞邊或者陰廟，以免被好兄弟靠近，讓你身體欠佳導致衰運連連。（編輯：許苡晴）



