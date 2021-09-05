夜市遇「小卷1隻25元」！老饕愣：能吃嗎 眾抖暗黑真相
台灣最出名的除了手搖飲之外，夜市文化也是相當有特色的，尤其在地美食眾多，具備逛街又能填飽肚子的特性，深受民眾喜愛，甚至不少外國旅客來台灣遊玩，都是必安排的行程。不過，近日就有網友熱議「夜市一隻小卷只賣25元能吃嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 10:06:53
原PO在PTT貼文指出「烤小卷記得不是都要100元一隻嗎？前幾天去彰化逛夜市的時候，突然看到一隻只要25元的小卷！怎麼遠離都市之後一隻只要25元啊？而且超多人在排隊的，請問這樣的價格可以買來吃嗎？需不需要注意什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「拜託，以前都是三隻一百，不知道從何時開始變成一隻一百＝＝」、「良心事業壓低售價少賺一點也要被說，難怪其他攤販寧願亂抬高價格」、「以前三隻大的100是常態，現在一隻亂抬價到一百，根本不想買」、「我買過這間啊，人家就真的薄利多銷，一隻一百真的不知道是誰先開始的」、「本來就三隻100，莫名的市區都漲到1隻100」、「之前都3隻100，突然就變一隻50起跳....」、「以前魷魚跟小卷本來就這價格，一隻100不知道在賣什麼意思的」。
綜合網友意見，多數人表示早期夜市販售的不管是烤魷魚還是小卷，本來一隻價格就落在「25元至35元之間」，因此早期夜市經常能看到「三隻一百」的招牌，但不知為何近幾年在夜市，這些食物價格突然飆漲，甚至有一隻100元的狀況出現，也因此原PO看到這價格才會如此震驚。（編輯：張嘉哲）