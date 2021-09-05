油電車值得購買嗎？過來人曝「超棒優點」：開過就回不去

不少人總覺得有汽車是一個象徵性的中段里程碑，因此在存到一定存款時，會選擇先買車，有些人也會因家庭或工作需求而買車。近日就有一名網友在PTT請益大家「油電車建不建議買？還是買純汽油車？」釣出過來人分享油電車的「超棒優點」，甚至還有人直呼「開過回不去」。

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PTT八卦板

表示，自己最近想要買新車，在考慮某廠牌兩台車款，可是這兩台都有油電跟汽油的版本，他自己沒開過油電車，又聽人家說油電車保養起來比較貴一點，但油電跟汽油版本也才差10幾萬，她並發文詢問大家「你各位有沒有什麼好建言？說來聽聽。」

▲一名網友在PTT請益大家「油電車建不建議買？還是買純汽油車？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，立刻引發討論，大家紛紛留言「買純電汽油車準沒錯」、「油電車引擎室溫度低於油車耗材就少很多」、「當然是油電」、「油電車價高，但省一點油錢」、「一週開五天的一定買油電，假日車手汽油就好」、「現在電池沒有以前那麼貴了，買油電真的爽」、「當然是純電車啊！」「五年前買油電PC，油錢省錢，保養省更多。」

此外，還有人分享油電車的優點，直指「油電，除了省油重要是瞬間加速，不像油車會有幾秒的停頓，動力不延遲，更別說行車安靜（同車型比），開過就回不去了」、「油電是好選擇，保養反而比較便宜，唯一要擔心的就大電池，但目前保固都還蠻長的，大電池約5萬，如果你開車里程夠高（或是每天都有開車），我才會建議你考慮買油電」。（編輯：許苡晴）