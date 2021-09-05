男驚LINE貼圖「想買多卻更貴」？行家揭正確買法：別搞錯

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依照上述價格，倘若用戶要購買100個代幣，若選擇購買50元代幣方案2次只需66元，比起一次購入100個代幣方案便宜4元；如要購買150個代幣，選擇購買50元代幣方案3次，需花費99元，也便宜150個代幣方案1元。從一次購入200個代幣方案往下開始，才有真的較優惠，這便就讓他不解詢問「阿不是！我買50貼圖代幣比買100、150划算欸？為啥買得多反而比較貴，是我數學不好嗎？」
貼文一曝光，就引來不少網友熱議，「笑推。我也跟你想法一樣」、「50就是新手首課特價阿」、「別搞錯，買大罐其實沒比較便宜，都是消費者一廂情願而已」、「100和150就是騙沒仔細算的人啊」、「100、150不划算，200不如直上500」、「會買的人不會只買50，中間100、150只是墊腳石，50才會直上200，200也不多」。
事實上，據科技評論媒體《蘋果仁》報導，蘋果2019年宣布調整App Store之價格，其中包括遊戲類App的內購項目，如購買遊戲金幣、會員資格升等，而購買LINE代幣，價格部分均有出現調漲的變動。
不過，留言區內就有內行人推薦「直接從line store買貼圖更方便！」，指出網頁版LINE STORE購買貼圖仍維持原價，不過切記LINE APP裡的代幣無法與LINE STORE通用，不過仍能使用LINE Point點數、電信公司帳單等方式支付。（編輯：陳雅雲）