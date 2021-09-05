COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

半夜3點鎖門外！鎖匠「騎20分鐘」救援　 佛心費用全震驚

▲有網友半夜被鎖在家門外，只好找24小時的鎖行求救，找了一小時後才終於有人願意來救援。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友半夜被鎖在家門外，只好找24小時的鎖行求救，找了一小時後才終於有人願意來救援。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-09-05 17:50:47

若是獨自一人在外租屋，除了會擔心有安全問題，也會怕忘記帶鑰匙。今（5）日就有網友分享，她半夜回到租屋處，才發現自己沒帶鑰匙，只好上網查24小時的鎖行，打了30幾通後，終於有鎖匠願意過來救援，且最收費金額也讓她相當意外，忍不住說「半夜願意出動的鎖匠是不是很佛？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《PTT》表示，她在半夜3點回到租屋處，才發現自己沒帶錢包、鑰匙，身上只有一支手機，但這時間點鎖行幾乎都打烊了，她只好上網尋找24小時營業的店家，幾乎把雙北的鎖行都打一遍，結果「不是無人接聽，就是說太遠了我們沒有做，還有聽到地點直接掛斷的」。

▲原PO透露，鎖匠騎車來回要40分鐘，但最後收費竟沒破千，讓網友看了相當震驚。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO透露，鎖匠騎車來回要40分鐘，但最後收費竟沒破千，讓網友看了相當震驚。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
原PO打了1小時後，終於有個鎖匠願意趕來，而在等待的期間，她好奇查了一下距離，發現對方從店家騎過要20分鐘，等於來回就要40分鐘。鎖在門外2小時後，她終於等到這名鎖匠，最後也順利開門回到家，這讓她感動直呼「半夜願意出動的鎖匠是不是很佛？」

貼文曝光後，多數的網友都很好奇「費用」的部分，猜測雙北半夜3點請人開鎖應該要花幾千元，但原PO的答案卻讓全場震驚「電話中價格就談好了，沒破千」，其他人紛紛驚呼，「太扯了吧，這時間應該還要給小費的」、「沒破千！半夜長距離來回好像有點佛」、「沒破千還跑那麼遠，真的佛心店家耶」、「這鎖匠佛心來的吧」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀