半夜3點鎖門外！鎖匠「騎20分鐘」救援 佛心費用全震驚
若是獨自一人在外租屋，除了會擔心有安全問題，也會怕忘記帶鑰匙。今（5）日就有網友分享，她半夜回到租屋處，才發現自己沒帶鑰匙，只好上網查24小時的鎖行，打了30幾通後，終於有鎖匠願意過來救援，且最收費金額也讓她相當意外，忍不住說「半夜願意出動的鎖匠是不是很佛？」
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 17:50:47
原PO在《PTT》表示，她在半夜3點回到租屋處，才發現自己沒帶錢包、鑰匙，身上只有一支手機，但這時間點鎖行幾乎都打烊了，她只好上網尋找24小時營業的店家，幾乎把雙北的鎖行都打一遍，結果「不是無人接聽，就是說太遠了我們沒有做，還有聽到地點直接掛斷的」。
原PO打了1小時後，終於有個鎖匠願意趕來，而在等待的期間，她好奇查了一下距離，發現對方從店家騎過要20分鐘，等於來回就要40分鐘。鎖在門外2小時後，她終於等到這名鎖匠，最後也順利開門回到家，這讓她感動直呼「半夜願意出動的鎖匠是不是很佛？」
貼文曝光後，多數的網友都很好奇「費用」的部分，猜測雙北半夜3點請人開鎖應該要花幾千元，但原PO的答案卻讓全場震驚「電話中價格就談好了，沒破千」，其他人紛紛驚呼，「太扯了吧，這時間應該還要給小費的」、「沒破千！半夜長距離來回好像有點佛」、「沒破千還跑那麼遠，真的佛心店家耶」、「這鎖匠佛心來的吧」。（編輯：許智超）