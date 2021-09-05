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一夜變富婆！失業媽打完疫苗「爽拿5524萬」　幸運原因曝

▲美國一名失業三寶媽克里斯汀·杜瓦爾（Christine Duval）打完疫苗後，某天起床後意外變成千萬富婆。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國一名失業三寶媽克里斯汀·杜瓦爾（Christine Duval）打完疫苗後，某天起床後意外變成千萬富婆。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-09-05 18:14:13｜2021-09-05 18:22:04

新冠肺炎持續肆虐全球，為防堵疫情擴散，各國力拼疫苗覆蓋率，甚至還有許多地方推出抽獎活動，以此增加民眾接種意願。根據外媒報導，美國就有一名因疫情而失業的三寶媽打完疫苗後，某天起床意外得知中得了200萬美金（約新台幣5524萬元），讓她驚喜直呼「真的很幸運！」

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《美聯社》《New York Post》等外媒報導，美國一名居住在盧姆菲爾德鎮（Bloomfield town）的失業3寶媽克里斯汀·杜瓦爾（Christine Duval），在去年新冠肺炎疫情大爆發時，因必須照顧在家進行遠端學習的10歲女兒，決定辭去於語言培訓公司經理一職。

克里斯汀於今（2021）年4月初時曾參加「疫苗樂透」計畫，她和其丈夫接受了第一劑新冠肺炎疫苗，幾週後又接受了第二劑，且她的18歲和15歲的兒子也都接種了疫苗。克里斯汀坦言，接種疫苗時本來只抱持著「為了提升該州的疫苗施打率」的想法，沒想到她某日早上睡醒後，意外接到電話指出她中了頭獎，獎金更是高達200萬美金（約新台幣5524萬元），讓她一夜成為千萬富婆。

▲打疫苗示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里斯汀打完疫苗後中得了頭獎200萬美金（約新台幣5524萬元）。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
至於該筆獎金如何運用？克里斯汀解釋「我們真的很幸運，這些錢將幫助我們實現夢想，也包括支付孩子的學費、住處的裝修費。」不僅如此，她認為疫情爆發讓不少人生活變得十分困苦，決定未來會將獎金的一部分回饋給社會。

據了解，密西根州計畫提高暑假的疫苗接種率，因而推出抽獎活動，其中包括頭獎200萬美金（約新台幣5524萬元）和先前的獎金100萬美金（約新台幣2762萬元）；此外，若民眾於7月份接種第一劑，還有機會獲得獎金5萬美金（約新台幣138萬元），名額總計30位；而年齡於12至17歲區間且接種疫苗的學生，亦有機會可獲得「大學4年獎學金」，價值高達5.5萬（約新台幣151萬元），名額總計9位。

抽獎計畫推出後，密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）也透露，確實有助於疫苗接種率，目前為止16歲以上的居民已有65％施打完成第一劑疫苗。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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