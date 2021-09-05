一夜變富婆！失業媽打完疫苗「爽拿5524萬」　幸運原因曝

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克里斯汀於今（2021）年4月初時曾參加「疫苗樂透」計畫，她和其丈夫接受了第一劑新冠肺炎疫苗，幾週後又接受了第二劑，且她的18歲和15歲的兒子也都接種了疫苗。克里斯汀坦言，接種疫苗時本來只抱持著「為了提升該州的疫苗施打率」的想法，沒想到她某日早上睡醒後，意外接到電話指出她中了頭獎，獎金更是高達200萬美金（約新台幣5524萬元），讓她一夜成為千萬富婆。
至於該筆獎金如何運用？克里斯汀解釋「我們真的很幸運，這些錢將幫助我們實現夢想，也包括支付孩子的學費、住處的裝修費。」不僅如此，她認為疫情爆發讓不少人生活變得十分困苦，決定未來會將獎金的一部分回饋給社會。
據了解，密西根州計畫提高暑假的疫苗接種率，因而推出抽獎活動，其中包括頭獎200萬美金（約新台幣5524萬元）和先前的獎金100萬美金（約新台幣2762萬元）；此外，若民眾於7月份接種第一劑，還有機會獲得獎金5萬美金（約新台幣138萬元），名額總計30位；而年齡於12至17歲區間且接種疫苗的學生，亦有機會可獲得「大學4年獎學金」，價值高達5.5萬（約新台幣151萬元），名額總計9位。
抽獎計畫推出後，密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）也透露，確實有助於疫苗接種率，目前為止16歲以上的居民已有65％施打完成第一劑疫苗。（編輯：陳雅雲）
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