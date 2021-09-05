COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣小火鍋霸主是誰？老饕推「2店」學生最愛：超常爆滿

▲有網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」而引起老饕曝光心目中的第一名。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」而引起老饕曝光心目中的第一名。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-05 22:20:39

台灣人一年四季愛吃鍋，近年來講求快速且便宜的平價小火鍋店，如同雨後春筍般不斷冒出，使得市場競爭變得相當激烈。對此，就有網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」而引起老饕曝光心目中的第一名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣平價小火鍋不管四季生意都不差，這就讓他好奇「大家覺得哪間平價小火鍋最頂？」隨後他也點出幾個品牌，如8鍋、老先覺、六扇門、大呼過癮、養鍋、21金、麗媽臭臭鍋、三媽臭臭鍋、鍋賣局等。

▲網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「哪間平價小火鍋最頂？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，其中老饕紛紛推薦「六扇門」，直言「六扇門六扇門！很多人吃」、「六扇門吧？南洋咖喱好吃」、「六扇門，神級」、「六扇門湯頭好吃」、「六扇門湯頭不錯，然後肉也不是那種爛肉」、「六扇門，學生好朋友」、「六扇門王子麵意麵吃到飽」、「有冰淇淋+爆米花，無敵」；再來「老先覺」也被許多鄉民點名，「老先覺，但比其他的再貴一點」、「老先覺吧？食材比較好又吃得飽」。

除了上述答案，鄉民們亦點名其他品牌，直呼「我喜歡21，離我們家比較近」、「三鍋臭媽媽啊」、「石二鍋」、「讚不絕口火鍋店」、「12 mini湯頭很讚」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀