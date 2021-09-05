小時候「拿假鈔買冰」！他還2千求原諒 留言神回全笑翻
調皮、喜歡嬉鬧是小孩的天性，但如果覺得好玩而做錯事，必須要勇敢認錯，並跟對方好好道歉。今（5）日就有網友分享，阿嬤早上拿了一封道歉信給他看，上頭寫道「對於小時候拿假鈔買冰，深感抱歉」，最後還附上2000元，希望能求得原諒，讓他看了相當暖心，沒想到貼文一出，網友們卻全歪樓了。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 22:23:41
原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，並表示這封信是阿嬤一早拿給他看的，上頭寫道「雜貨店阿嬤您好，我年少時曾拿1000元假鈔買冰，長大至今，深感對不起，懺悔愧疚，奉上2000元，希望您原諒」，讓他看了也不禁感嘆「知錯能改善莫大焉」。
貼文曝光後，也吸引1.9萬人按讚，紛紛讚嘆寄信的人勇氣可嘉，「很棒，多少人做錯事情一輩子不敢面對」、「重點是那個心，很棒了」、「能看得出他內疚了好多年，不然也不會記得要還阿嬤」、「有心就好了，而且字很好看欸」、「真的是非常棒的行為，把愧疚化為行動彌補，了不起」、「對自己的過錯負責，不錯！這年輕人不簡單」。
不過，多數網友都歪樓笑說，「結果這兩張也是假的」、「阿嬤表示：原本那張假鈔，我也拿去買東西了」、「接下來換阿嬤寫信給賣菜的老闆」、「阿嬤：沒關係啦，冰也過期很久了」、「結果阿嬤當時又拿1000去找另一個阿嬤」、「阿嬤找跟您的零錢也都是假的」、「阿嬤當年拿了9百假鈔找錢…」。（編輯：許智超）