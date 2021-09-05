史上最窄車位！他量「寬度180cm」臉綠 網揪疑點全氣炸
不少屋主在賣房時，都會連同車位一起賣，但你有看過這麼窄的車位嗎？近日，就有網友抱怨，自己沒有開車，但車位與房子是綁著一起買的，結果到地下室看車位時，才發現車位的寬度只有180公分，讓他看了當場傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 23:20:00
原PO在《買房知識家（A你的Q）》表示，由於車位屬於公設，必須和房子一起購買，但自己平時不開車，於是打算將車位租出去，也可以增加一筆收入。怎料，他日前去看房時，順便到地下室看車位，眼前的一幕卻讓他當場傻眼。
原PO指出，這格車位不但很窄，牆邊還有一個消防鈕，導致駕駛幾乎沒有空間上下車，就算有也是在考驗停車技術。他也透露，自己用工具量完後，發現車位的寬度只有180公分，令他傻眼直呼「看到此生見過最窄的車位，請問這租人，車主要開哪款車？」
貼文曝光後，網友一致認為，如此狹窄的車位只能租給重機，「便宜一點租給騎重機的應該很好租」、「除了重機，實在想不到能停什麼」、「租給重機吧！法律上它算汽車」、「重機車..或是輪椅輔助車吧」、「看起來是可以放兩台重機啦」。
此外，也有不少人揪出可疑點，「不合法規尺寸，有可能被侵佔了，去申請竣工圖」、「你不覺得你的車位有被重新畫過線嗎」、「180cm是不合格的吧」、「20號那格很明顯重劃過，他的車位特別大」。事實上，停車位規定正常寬度250公分、長550公分，雖然建商有可能會設計成大、小車位，但小車位限制寬度至少要225公分，所以原PO的車位明顯不合乎法規。（編輯：許智超）