今天即將鬼門關！命理師曝注意事項　「3句話」千萬別說

為期一個月的「鬼月」即將結束，今（6）天是農曆7月30日，也是鬼門關的日子，其實不僅鬼月期間需遵守大大小小的習俗與禁忌，鬼門關時也有一些忌諱務必特別留意！命理師周映君過去就曾在《命運好好玩》節目中提醒，鬼門關時拜拜的注意事項，以及一些禁止說出口的話。

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周映君在節目中表示，由於好兄弟們來到人間已經吃了一個月了，有些東西可能吃得很膩，因此送別好兄弟時，建議準備「乾料」和「方便攜帶的整包物品」為主，如：餅乾綜合包、泡麵、罐頭等，且祭拜時不能使用摺蓮花的金紙。

▲今（6）天即將鬼門關，命理師周映君提醒，鬼門關時拜拜的注意事項，以及一些禁止說出口的話。（圖／翻攝AIT臉書）

至於鬼門關拜拜時間則應選在下午1點後，要準備好供品來送走好兄弟，如果剛好碰上「地藏王菩薩」的誕辰，也要多準備一些素果，同時還要祭拜普渡公，由祂來維持秩序，而供品部分則建議準備牲禮及水果。

此外，周映君也提醒，在祭拜好兄弟時，絕對不可說出「

留

」這個字，避免讓好兄弟留下深刻印象，結下「緣分」，另外，也忌諱提到「

明年再見

」，或是「

期許明年會再拜

」之類的話，千萬不能說出「期許」，因為說了期許，對方有可能就不回去了。而若是民眾在家門口有掛普渡燈，也記得一定要燒化。（編輯：許苡晴）