婆婆找無兒就狂摳！她「1閃失」被封鎖嗨翻：從此清幽了

女生步入婚姻後，若是與公婆同住，除了得適應男方家庭外，還要試著改變個人習慣，配合婆家喜好，甚至還可能爆發婆媳相處問題。日前就有一名女網友透露，婆婆只要找不到兒子就會奪命連環call打給她，結果某天因「1閃失」被婆婆怒封鎖Line並刪除，讓她突然覺得自己得救了，整個人生重獲清幽。

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原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，自己目前剛結婚不久，婆婆很愛一直唸說「看到人怎麼都不會叫」，所以每次回婆家，她一進門的目標就是朝著公公、婆婆猛力一喊「爸！！！媽！！！」然後就開始無言的沈默跟滑手機，要回家時也是起身猛力一喊「爸、媽我們要回家了！」她坦言「感覺應該蠻管用的，之後就沒再唸了。」

▲一名女網友透露，婆婆找不到兒子就一直用line奪命連環摳打給她，有一次因為她在上班不方便接，結果婆婆一氣之下便把她的line封鎖加刪除，讓她瞬間覺得重獲清幽。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

原PO接著提到，婆婆很喜歡碎念雜事，不斷重複講一樣的事，找不到兒子就一直用line奪命連環摳打給她，有一次因為她在上班不方便接，結果婆婆一氣之下便把她的line封鎖加刪除，讓她不禁直呼「我突然覺得自己得救了，整個人生都清幽了！」她也透露，礙於婆婆拉不下臉再提說要加回她的line，多次暗示她說兒子很難找，但她都當沒聽到，而老公也是神隊友，順勢跟自己的媽媽說「她不喜歡被唸也不喜歡接電話！」文末，原PO更雀躍地說「只能說感謝婆婆封鎖刪除我！耶~」。

貼文一出，網友隨即議論紛紛「有時候被黑掉的媳婦反而比較幸福！」「每個人生活空間不一樣禮遇也不同，教養也不同，生活本來就是互補」、「看到長輩，基本尊重叫一下沒有錯！」「叫人還好，打電話比較可怕」、「放鞭炮」、「第一點真的蠻堅持的，但我覺得可以接受的，因為禮貌與尊重，但是很妙的是，有雙標，自己的孩子沒有做到好像沒關係，也不會唸」、「沈不住氣的，就會像您婆婆一樣，也沒人給台階下，只能說婆婆自作自受了」、「終於不用被找也不用不好意思封鎖對方，對方先下手，那就順水推舟了」、「我看到我媽也不會叫啊！」（編輯：許苡晴）