炒蛋還只會灑蔥花？老饕「加1神物」超銷魂：特別又好吃

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了能蒸、炒、煎外，還可直接水煮，或是做成半熟蛋。其中，炒蛋便是許多人常做的家常菜之一，一般而言，大家都會將青蔥與蛋液混合後一起下鍋炒，不過，到底還能怎麼變化呢？近日專攻美食領域的搜狐號《小楊聊美食》專欄就分享，炒蛋加入「1香料」超銷魂，不僅香氣爆棚，做法也相當簡單，最重要的是既特別又好吃！

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《小楊聊美食》表示，炒蛋加入「

茴香

」比韭菜更對味，除了可以使雞蛋更加嫩滑，還能提香，而且充滿營養，不過，會做這道「茴香炒蛋」的人其實很少，他並不藏私地分享「烹飪4撇步」給大家。

▲《小楊聊美食》表示，炒蛋加入「茴香」比韭菜更對味，除了可以使雞蛋更加嫩滑，還能提香。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）

《小楊聊美食》指出，必須準備以下食材：茴香300克左右（選擇一些鮮嫩翠綠的嫩茴香）、3個土雞蛋與食鹽、香油、香蔥和少許味精。製作方法如下：

步驟1、將茴香洗乾淨，並過一遍熱水，接著過涼水瀝乾，再將其切成細末備用。





步驟2、將雞蛋打在一個容器中，病雞強攪拌均勻，接著加入食鹽和其他調味品。





步驟3、將雞蛋液加上茴香一起攪拌，倒入些許食用油熱鍋，將雞蛋液煸炒至五分熟後，再將其切成塊。





步驟4、加上少許香蔥、食鹽與味精，稍微翻炒一下即可關火出鍋。





《小楊聊美食》直言，簡單4步驟就能做出一道美味又營養的料理，不用花上太多技巧與時間，食材準備也很容易，就算是不會下廚的人也能輕鬆搞定！最重要的是，不僅大人喜歡吃，小孩也會愛不釋手，大家不妨可以嘗試看看。（編輯：許苡晴）



