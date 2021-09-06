麥當勞「1功能」消失！客全臉綠：乾脆不用　真相尷尬了

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以前每天早上都會期待去麥當勞報報抽優惠券，現在真的不想抽了，優惠真的大縮水

▲網友瘋狂抱怨麥當勞優惠券縮水，但卻釣出不少神人表示「真的抽到好康優惠券」。（圖/Dcard）

真的是你各位運氣差而已....我抽過100積分的