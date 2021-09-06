COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

麥當勞「1功能」消失！客全臉綠：乾脆不用　真相尷尬了

▲麥當勞近日升級APP功能，也因此麥當勞報報也走入歷史，讓不少愛吃麥當勞客人感到可惜。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲麥當勞近日升級APP功能，也因此麥當勞報報也走入歷史，讓不少愛吃麥當勞客人感到可惜。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-06 11:04:52

麥當勞來近年來推出「麥當勞報報」手機APP，因為其不僅能當鬧鐘，還能每天都獲得一張優惠券，深受不少民眾喜愛，不過從9月1日開始，麥當勞APP全面升級，麥當勞報報也走入歷史，不過推出之後兩派意見爭論不休。近日，就有網友討論「麥當勞抽獎功能沒了真的就不想用了」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「這幾天很多人在討論麥當勞報報的文，但我真的還是想要罵一下一個點，這個APP一天一人只能轉一次轉盤，那幹嘛還要再做一個『再玩一次』的按鈕啊？按下去之後又跟你說『你今天已經轉過囉........』，以前每天早上都會期待去麥當勞報報抽優惠券，現在真的不想抽了，優惠真的大縮水。」

貼文一出，網友紛紛回應「真的，每次都抽到1積分，真的爛死了」、「最近每天都轉到一點」、「我已經不使用那轉盤了，太廢」、「更新到現在每天都積分，最高只有10＝＝」、「30積分才換一點，結果一天轉盤給不到1點，誠意真的低到炸裂」、「跟以前優惠真的差多了，以前就算每天貼紙，六天也有一張優惠券，我現在轉盤四天累積不到1點！我是說1點喔，不是1張優惠券，乾脆就不用了」。

▲
▲網友瘋狂抱怨麥當勞優惠券縮水，但卻釣出不少神人表示「真的抽到好康優惠券」。（圖/Dcard）
不過，就有不少網友分享經驗「真的是你各位運氣差而已....我抽過100積分的」、「看來我這樣算運氣好？100積分中獎路過」、「我三天都冰淇淋1支10元」、「我三張麥克雞塊買一送一啊」、「我一張勁辣雞腿堡買一送一，兩張雞塊買一送一，不要抽不到就說人家爛....」、「買套餐送雞塊路過，覺得還算不錯啊」、「我也中過50積分跟雞塊買一送一」。

綜合網友意見，雖然多數人認為麥當勞這次APP更新優惠有縮水，但仍舊是有不少網友在更新APP後就不斷抽到優惠券，甚至有人連續五天轉盤活動都是優惠券不是積分，更有隱藏福利100分的積分可以領取，相當於點數3點，非常寶貴，如果有下載APP卻一直沒中獎的人，不妨可以再繼續轉轉看，也許下個中獎的就是你。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀