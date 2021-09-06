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侯友宜赴市議會新冠肺炎專案報告　議員質疑兵推成效

▲拔得頭籌的黃林玲玲議員1942年出生，目前是六都中最年長的市議員。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）
▲拔得頭籌的黃林玲玲議員1942年出生，目前是六都中最年長的市議員。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-06 11:18:51

新北市議會今（6）日進行市長侯友宜的「新冠肺炎防疫紓困專案報告」，許多議員為了能質詢侯友宜，一大早就前往新北市議會排隊登記，結果由國民黨籍議員黃林玲玲拔得頭籌，其次為民進黨籍議員廖宜琨、國民黨籍議員陳明義、民進黨籍議員張志豪及民進黨籍議員黃俊哲。

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拔得頭籌的黃林玲玲議員1942年出生，目前是六都中最年長的市議員，今日凌晨2點多就到新北市議會搶登記質詢及順序，認真盡責的態度不輸年輕的議員；黃林玲玲指出，除肯定侯友宜與市府團隊防疫的用心，也針對中央110萬的細胞簡訊提出質疑，因為他兒子已經3個月未出門，居然也收到。

▲新北市議員廖宜琨今日質詢侯友宜有關兵推演練、校園防疫、新北幼兒園老師染疫、篩檢、施打疫苗、線上教學等相關的議題。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）
▲新北市議員廖宜琨今日質詢侯友宜有關兵推演練、校園防疫、新北幼兒園老師染疫、篩檢、施打疫苗、線上教學等相關的議題。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）
廖宜琨表示，今日凌晨4點40分就直奔市議會來搶登記質詢及順序，想不到黃林玲玲比他更早、凌晨2點多就來登記；此外，新北市去年就有舉行防疫的兵推演習，但面對疫情時仍有不少的缺失，及校園防疫、新北幼兒園的老師染疫、篩檢、施打疫苗、線上教學等相關議題，質詢侯友宜及市府的團隊。

侯友宜強調，兵推一定是有用，只是原則性，但兵推要視情況調整，面對來勢洶洶Delta的變種病毒，如果集中檢疫中心的量能無法負荷時，也會推「遠距關懷虛擬病房平台」；此外，針對長榮航空有機師「突破性感染」確診案，防疫一定是同心齊力，第一時間也跟桃園市長鄭文燦提及新北可支援集中檢疫中心。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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