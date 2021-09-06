移工拒打疫苗比例升　專家分析三大關鍵原因

隨著台灣疫苗逐步開打，民眾都在關心打疫苗話題，紛紛研究何時打和打什麼品牌的疫苗。身為台灣主要勞動力的移工，不願立刻打疫苗的意願在近期上升，有學者指出三大關鍵原因，四方報帶大家一起了解。





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台灣並未強制要求移工或任何產業的工作者施打疫苗，是否施打疫苗屬個人權益。據悉，台灣近期頻傳施打疫苗後猝死或副作用高的個案，讓部份移工心生恐懼，從觀望態度轉變爲不願施打現有疫苗。此現象在工廠工和家庭看護工上都有發生，例如彰化縣溪湖鎮一家機械公司雇用近20名移工，逾半不肯打疫苗。





目前全國約有70萬名外籍移工，其中近46萬人為產業移工，看護工23萬餘人，桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華指出部份移工不想施打疫苗的三大關鍵原因，包括懷疑疫苗安全性，由於外媒紛紛報導各類疫苗不良反應，以及台灣近期的猝死個案，引發移工疑慮；其二為偏好特定廠牌，然而尚未有機會能夠施打，「想打也打不到」，和多數台灣人一樣；最後一個原因則是家庭看護工未被列入各類對象，只能與本國成人一起登記意願，歷經漫長的等候。





勞動部指出，疫苗接種非屬強制性，雇主若有此舉已涉違反刑法強制罪規定，可移送偵辦。許多雇主則指出，其實也不敢強制要求移工施打疫苗，「萬一施打發生不良反應，誰敢承擔道義責任？都是道德勸說施打疫苗而已，不打也沒辦法。」





事實上，有部分雇主或仲介以切結方式、違背移工意願，強迫移工接種疫苗，或要求移工拋棄任何權利，上述行為都屬違法行為。勞動部勞動力發展署指出雇主如果有違反移工意願，以直接或間接方式強迫移工接種疫苗，已涉有違反刑法第304條強制罪規定，將移由司法機關依法偵辦，並依就業服務法論處，可開罰新台幣6萬至30萬元。





勞動部表示，為使移工朋友瞭解疫苗施打意願登記與預約系統的操作程序及步驟，讓移工朋友可以自行上網登錄，勞動部已製作多國語「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」的操作步驟懶人包（含中文、英文、印尼文、越南文及泰文）供移工自行操作。此外，雇主或仲介公司也可以協助移工登錄，相關疫苗預約登錄的懶人包資訊，均已置於「跨國勞動力權益維護資訊網站」，歡迎有意願的移工朋友登記。勞動部「移點通LINE@」亦不定期推播最新防疫資訊，請協助移工加入好友(LINE官方帳號請搜尋1955 E-LINE)。



