iPhone13怎樣能最快買到？果粉揭「暗黑手法」：別不信邪

iPhone每年推陳出新，按照往年的慣性，都會在9月發表新機，目前外傳頻果將於台灣時間9月15日凌晨，發布全新iPhone13系列，讓不少果迷引領期盼，不過一年一度的新iPhone來臨，又是各大電信業者搶客人的時候，近日，就有網友揭開電信業套路，直指「這是最快能拿到iPhone13的方法，但吃虧的也會是自己」貼文引發熱議。

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如果你去電信行說，你要購買『空機iPhone13』

沒有現貨

『我要購買iPhone13而且攜碼、續約1399資費的』，那麼他就馬上有現貨囉

▲不少過來人紛紛指稱，到電信門市購買iPhone是無法第一時間拿到空機的。（示意圖／NOWnews資料照）

電信門市的空機都是拿來配專案的

直接說你要配門號，店員真的會直接說有現貨，但要空機的話，店員直接說沒現貨要等

總共要付出68000至86000元不等的費用，若是以空機價來看，在當時僅需要花25900即可購入