iPhone13怎樣能最快買到？果粉揭「暗黑手法」：別不信邪
iPhone每年推陳出新，按照往年的慣性，都會在9月發表新機，目前外傳頻果將於台灣時間9月15日凌晨，發布全新iPhone13系列，讓不少果迷引領期盼，不過一年一度的新iPhone來臨，又是各大電信業者搶客人的時候，近日，就有網友揭開電信業套路，直指「這是最快能拿到iPhone13的方法，但吃虧的也會是自己」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 12:27:44
網紅萬萬在抖音（Tik tok）貼文指出「9月新的iPhone13就要來了，要怎麼樣才可以最快拿到手機呢？如果你去電信行說，你要購買『空機iPhone13』，那麼店員肯定會告訴你，他們現在沒有現貨；但如果你告訴他『我要購買iPhone13而且攜碼、續約1399資費的』，那麼他就馬上有現貨囉！是不是很簡單呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「這是真的＝＝....電信門市的空機都是拿來配專案的，單賣賺不到錢啊」、「真的笑死，一堆暗黑套路」、「去年iPhone12就這樣了」、「關鍵字1399太無敵了啊」、「門市不賣空機也是因為有業績壓力啦」、「模仿太像了，真的就是這樣」、「我之前買i7的時候就試過了，這是真的」、「真的別不信邪，直接說你要配門號，店員真的會直接說有現貨，但要空機的話，店員直接說沒現貨要等」、「最快方法沒錯，但是也是虧到自己的方法」。
事實上，一直以來，iPhone在推出之後，各大電信業者資費問題總是會引起討論，例如去年推出的iPhone12，就有民眾以1399、1799的高額資費購入手機，雖然當時手機為0元，但必須綁約4年，也就是說，等到四年合約繳清後，總共要付出68000至86000元不等的費用，若是以空機價來看，在當時僅需要花25900即可購入，差距可是相當大，iPhone13即將問世的情況，想更換的民眾可就要精打細算一番，考慮好要買空機或者搭配合約，以免荷包大失血，自己卻渾然不知。（編輯：張嘉哲）