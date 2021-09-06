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一堆人不接LINE電話？驚人理由曝光　用戶認了：我真的有

▲現在許多人都用LINE來聯繫彼此，但你是否發現「自己不愛接LINE的電話呢？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲現在許多人都用LINE來聯繫彼此，但你是否發現「自己不愛接LINE的電話呢？」（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-06 13:34:26

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。不過，近日就有網友討論「有人跟一樣不喜歡接LINE電話嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「每當自己在滑手機的時候，就會突然有人打LINE來，這時後心裡就會充滿無限小劇場『要接嗎？還是要裝死』、『幹嘛不要打字就好啊』，最終決定直接掛掉用打字回應，不曉得有沒有人也是這樣？」

▲要LINE後對方過於主動？她上網求助，過來人勸「要小心」。（圖／翻攝LINE官網）
▲網友演繹不喜歡接LINE的原因，引發不少人共鳴。（圖／翻攝LINE官網）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是這樣....不知道為什麼，就不喜歡講電話」、「我真的超討厭，甚至還設定拒絕來電XD」、「我會等電話直接響完，然後才用訊息回應」、「這個就是電話恐懼症啦！我也有QQ就是不喜歡講電話」、「電話恐懼症+1」、「我的部分要看是誰決定要不要接」、「真的超不喜歡講電話+1誰打來都一樣，都不會第一時間接起來」。

事實上，所謂的「電話恐懼症」，意即對於打電話會感到焦慮與恐懼，根據英國心理學家Guy Fielding 指出，10％到15％的成人有此種症狀，其成因涵蓋廣泛，包括過去創傷經驗、性別差異、逃避依戀等等因素，如果你發現自己非常討厭接聽電話，也許你就有此症狀，若是沒有造成生活上的困擾，那麼影響不大；但若是每次聽到電話聲打來都非常焦慮，甚至想要找地方躲起來，可就要記得尋求專業醫生協助哦！（編輯：張嘉哲）

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