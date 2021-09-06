赴議會新冠肺炎專案報告　侯友宜：新北採6T1V防疫策略

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侯友宜說，今年的5月疫情爆發高峰時，指示警察局成立「新北市政府疫調中心」，作為疫情的監控與管理，6月中旬啟動「平寧計畫」，找出感染源及切斷傳播鏈；此外，醫療院的量能部分，專責病房最多時可開設1043間，並徵用6家旅館成立集中檢疫中心，及成立消防專責防疫分隊、防疫專車，同時藉由科技運用災訊E點通讓市民快速或的防疫資訊、遠距關懷虛擬病房平台減輕醫療的量能，分區、分里、分時段的接種疫苗，全力提升群體的免疫力，
侯友宜表示，Delta變種病毒來勢洶洶，新北也超前部署，必須確保檢測和醫療的量能，因此在1週內可恢復1043間專責病房，強化防疫旅館的防護，6家集中檢疫所1308的房間能加倍開設，並搭配虛擬病房減輕輕症的負擔，讓醫療數據雲端化、及時監測；此外，配合中央的規劃，盡速完成學校疫苗施打，境外生完成檢疫的程序後，入校前再一次免費PCR篩檢，也籲請中央盡速規畫第3劑疫苗的接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。