COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

赴議會新冠肺炎專案報告　侯友宜：新北採6T1V防疫策略

▲新北市長侯友宜今日赴新北市議會進行「新冠肺炎防疫紓困專案報告」。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）
▲新北市長侯友宜今日赴新北市議會進行「新冠肺炎防疫紓困專案報告」。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-06 13:09:18

新北市議會今（6）日進行市長侯友宜「新冠肺炎防疫紓困專案報告」的議程，侯友宜提及新北採取6T1V的防疫策略，分別是「Team跨團隊合作」、「Testing擴大篩檢」、「Tracing精準疫調」、「Treatment醫療照護」、「Targeting鎖定熱區」、「Technology科技創新」，及「Vaccine疫苗提升群體免疫」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，因應新冠肺炎的疫情，新北已經召開了228次的防疫會議，成立居家檢疫隔離關懷中心並已服務10萬多名市民、檢疫隔離關懷中心專線也接聽17709通的電話，及居家檢疫、隔離民眾的防疫垃圾，採約定到府收運的方式處理；此外，擴大篩檢的能量，PCR量能從原有的每日2000件提升到每日15000件，社區總篩減量超過27萬人次，目前還有32處篩檢站，全國最多，平日每日篩檢量約3000件，及推動「新北安心企業快篩計畫」，確保員工的健康。

侯友宜說，今年的5月疫情爆發高峰時，指示警察局成立「新北市政府疫調中心」，作為疫情的監控與管理，6月中旬啟動「平寧計畫」，找出感染源及切斷傳播鏈；此外，醫療院的量能部分，專責病房最多時可開設1043間，並徵用6家旅館成立集中檢疫中心，及成立消防專責防疫分隊、防疫專車，同時藉由科技運用災訊E點通讓市民快速或的防疫資訊、遠距關懷虛擬病房平台減輕醫療的量能，分區、分里、分時段的接種疫苗，全力提升群體的免疫力，

侯友宜表示，Delta變種病毒來勢洶洶，新北也超前部署，必須確保檢測和醫療的量能，因此在1週內可恢復1043間專責病房，強化防疫旅館的防護，6家集中檢疫所1308的房間能加倍開設，並搭配虛擬病房減輕輕症的負擔，讓醫療數據雲端化、及時監測；此外，配合中央的規劃，盡速完成學校疫苗施打，境外生完成檢疫的程序後，入校前再一次免費PCR篩檢，也籲請中央盡速規畫第3劑疫苗的接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀