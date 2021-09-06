影／台日戀愛觀大不同？日本女生分享：台灣人不愛告白？
不同國家因為文化不同，對於生活、感情等價值觀都有所不同，YouTube頻道「KK CHANNEL JAPAN」日前找來日本人「JUN醬」、「MIKA」、「KANNA」等 3 人，分享台灣與日本的戀愛觀差異。其中兩位女生都表示台灣人似乎都不會「告白」就直接交往，與日本文化不同，基本上要進入下一階段的感情關係，都會有一段正式的告白橋段，這樣的戀愛觀差異，也讓 3 位日本人感到相當疑惑與驚訝。
影像中心/綜合報導
2021-09-06 17:00:00
「KANNA」表示在日本，當雙方互相有好感，經常約出門單獨吃飯，處於曖昧期的兩人，經歷正式告白橋段之後，2 人互相允諾一起走向正式交往的關係，這是日本人常見的戀愛文化。但是曾與台灣人交往過的日本女生「MIKA」分享自身經驗，歷年交往過的台灣男友都沒有向自己正式告白過，不知不覺就變成「女朋友」了。
「正當我心想『我們現在是在交往嗎？』的時候，對方就突然向朋友介紹說，我是他的女朋友。」，MIKA表示每任台灣男友都是如此，甚至連同分手大多都是走「潛水」的手法，與日本情侶會互相好好討論分手的方式不同。
2 位日本女生「MIKA」、「KANNA」也分享自己覺得最浪漫的告白，像是喜歡對方簡潔有力的說「我喜歡你，請跟我交往」，並認為比起白天，晚上更適合做告白的舉動，且當下 2 人獨處的空間十分重要，借酒壯膽式的告白也不OK；建議告白的時候不要送貴重禮物，否則容易會讓對方感到負擔，但她也補充這些其實都是因人而異。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：KK CHANNEL JAPAN
原始影片：https://youtu.be/2VCVVlZtwe4