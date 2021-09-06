COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／台日戀愛觀大不同？日本女生分享：台灣人不愛告白？

▲ 日本女生分享自身戀愛經歷，台灣男生幾乎不告白就直接升級成男女友關係。（圖／KK CHANNEL JAPAN 授權）
▲ 日本女生分享自身戀愛經歷，台灣男生幾乎不告白就直接升級成男女友關係。（圖／KK CHANNEL JAPAN 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-06 17:00:00

不同國家因為文化不同，對於生活、感情等價值觀都有所不同，YouTube頻道「KK CHANNEL JAPAN」日前找來日本人「JUN醬」、「MIKA」、「KANNA」等 3 人，分享台灣與日本的戀愛觀差異。其中兩位女生都表示台灣人似乎都不會「告白」就直接交往，與日本文化不同，基本上要進入下一階段的感情關係，都會有一段正式的告白橋段，這樣的戀愛觀差異，也讓 3 位日本人感到相當疑惑與驚訝。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲
▲ 日本男生JUN醬聽到台灣人通常不告白就交往，感到很驚訝。（圖／KK CHANNEL JAPAN 授權）

「KANNA」表示在日本，當雙方互相有好感，經常約出門單獨吃飯，處於曖昧期的兩人，經歷正式告白橋段之後，2 人互相允諾一起走向正式交往的關係，這是日本人常見的戀愛文化。但是曾與台灣人交往過的日本女生「MIKA」分享自身經驗，歷年交往過的台灣男友都沒有向自己正式告白過，不知不覺就變成「女朋友」了。


▲
▲ MIKA分享，台灣人連分手好像都是不知不覺。（圖／KK CHANNEL JAPAN 授權）

「正當我心想『我們現在是在交往嗎？』的時候，對方就突然向朋友介紹說，我是他的女朋友。」，MIKA表示每任台灣男友都是如此，甚至連同分手大多都是走「潛水」的手法，與日本情侶會互相好好討論分手的方式不同。


▲
▲ 告白時比起送禮，台詞與當下氣氛更加重要。（圖／KK CHANNEL JAPAN 授權）

2 位日本女生「MIKA」、「KANNA」也分享自己覺得最浪漫的告白，像是喜歡對方簡潔有力的說「我喜歡你，請跟我交往」，並認為比起白天，晚上更適合做告白的舉動，且當下 2 人獨處的空間十分重要，借酒壯膽式的告白也不OK；建議告白的時候不要送貴重禮物，否則容易會讓對方感到負擔，但她也補充這些其實都是因人而異。（影音編輯：謝美伶）


▲
▲ 借酒壯膽式的告白，日本女生不太推薦。（圖／KK CHANNEL JAPAN 授權）


▶ 感謝授權：KK CHANNEL JAPAN
原始影片：https://youtu.be/2VCVVlZtwe4


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀