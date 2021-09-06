新北幼兒園確診老師足跡曝光　侯友宜：感染源疫調中

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新北市副市長劉和然在防疫記者會時指出，今日9名的確診者都在板橋區，8名士職場感染、1名是家戶感染，並匡列123名的接觸者；幼兒園老師的先生確診後的CT值採檢24，老師確診後的CT值17，幼兒園經緊急的採檢後，有8名學生、1名家長呈陽性反應，CT值分布在14.6至35.8間，分布相當的廣，目前感染源正在疫調中。
劉和然說，幼兒園共有42名的小朋友，但有5名隨班附讀，及10名的教職員工，為防堵疫情的擴散，鄰近的18名安親班小朋友也採高規格處理，預防性的家隔離及採檢；昨日有42名的師生採檢，有40個篩檢結果出爐，32名陰性、8名陽性，另2位還在採檢中，10教職員工有9名是陰性，臨托部分仍在採檢當中，確診就送醫院，採檢中的師生、家長都送往防疫旅館。
劉和然也提醒教師、學生3點，第一只要有任何症狀，希望師生充分的說明，第二有症狀不上課、不上班，第三善用社區篩檢站、居家快篩劑；此外，新北市也公布1名確診幼教師的足跡，包含捷運板南線板橋站、新埔站、府中站、頂埔站、板橋環球購物中心B1、新泰游泳池、786公車、805公車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。