江怡臻關切板橋幼兒園感染案後續　侯友宜：新增9人確診

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜回應，截至今日中午12點半的PCR結果出爐，匡列的47學生有40人的結果出爐，當中有8人為陽性，經過擴大匡列發現有1位家長感染，教職員工10人裡面，9人為陰性、1位結果尚未出爐；今日就會公布相關的足跡，至於是否和長榮機師有關仍待調查。
侯友宜表示，會從疫調的資料中，去觀察誰的發病日比較早，從疫調的數據，才有辦法更準確去追查出正確的感染源從何而來；此外，把相關的學生、老師、家長擴大匡列與採檢，並全部送防疫旅館，家長陪同孩子一起住到防疫旅館，做好整個的居家隔離與防護，確保家長與兒童會有最好的安全環境。
侯友宜說，他最擔心幼兒園，因為園中接觸更封閉及更親近，也呼籲小朋友若有狀況就不要到校，避免造成群聚的感染，老師及家長也要多注意學生的狀況，有需要就快篩或社區篩檢站篩檢；衛生局長陳潤秋補充，確診的學童及家長已住進醫院，採檢陰性的學童，則是由1位照顧者陪同入住防疫旅館。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。