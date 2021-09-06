COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

江怡臻關切板橋幼兒園感染案後續　侯友宜：新增9人確診

▲新北市長侯友宜呼籲，小朋友若有狀況就不要到校，以避免造成群聚的感染。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）
▲新北市長侯友宜呼籲，小朋友若有狀況就不要到校，以避免造成群聚的感染。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-06 17:33:13

新北市長侯友宜今（6）日赴新北市議會進行「新冠肺炎防疫紓困專案報告」的議程，針對板橋幼兒園的感染案已新增9人確診，也成為議員質詢的焦點；侯友宜強調，他最擔心的就是幼兒園，呼籲小朋友若有狀況就不要到校，以避免造成群聚的感染。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市議員江怡臻關切板橋幼兒園老師感染案的後續，尤其很多人擔心這起案件的相關足跡，而12歲以下的染疫狀況，是家長一直以來所擔心的，特別是嬰幼兒，因為並沒有疫苗可以施打；此外，幼童家長也不一定馬上打的到疫苗，因此希望市府可針對此問題提出相關的因應措施。

侯友宜回應，截至今日中午12點半的PCR結果出爐，匡列的47學生有40人的結果出爐，當中有8人為陽性，經過擴大匡列發現有1位家長感染，教職員工10人裡面，9人為陰性、1位結果尚未出爐；今日就會公布相關的足跡，至於是否和長榮機師有關仍待調查。

▲新北市政府公布確診幼教師的足跡，包含捷運板南線板橋站、新埔站、府中站、頂埔站、板橋環球購物中心B1、新泰游泳池、786公車、805公車。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府公布確診幼教師的足跡，包含捷運板南線板橋站、新埔站、府中站、頂埔站、板橋環球購物中心B1、新泰游泳池、786公車、805公車。（圖／新北市政府提供）
侯友宜表示，會從疫調的資料中，去觀察誰的發病日比較早，從疫調的數據，才有辦法更準確去追查出正確的感染源從何而來；此外，把相關的學生、老師、家長擴大匡列與採檢，並全部送防疫旅館，家長陪同孩子一起住到防疫旅館，做好整個的居家隔離與防護，確保家長與兒童會有最好的安全環境。

侯友宜說，他最擔心幼兒園，因為園中接觸更封閉及更親近，也呼籲小朋友若有狀況就不要到校，避免造成群聚的感染，老師及家長也要多注意學生的狀況，有需要就快篩或社區篩檢站篩檢；衛生局長陳潤秋補充，確診的學童及家長已住進醫院，採檢陰性的學童，則是由1位照顧者陪同入住防疫旅館。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀