看電視得「號碼靈感」！他衝超商買彩券 結局爽中550萬
不少人心中都有一個「彩券夢」，打算平日花點小錢試試手氣買彩券，希望自己能被運氣之神眷顧。近日，美國就有一名男子花5美元買彩券，最終中了20萬美元的大獎，沒想到他買樂透的號碼靈感，竟是來自電視節目的數字，讓人感到相當神奇。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 17:55:17
根據《CNN》報導，美國南卡州教育樂透彩券公司（SC Education Lottery）在8月31日開出20萬美元（約新台幣5516100元）的樂透大獎，而得獎者是一位不願透露身分的男子。樂透公司指出，該名男子是在鎮上的超商，花5美元購買「Palmetto Cash 5」彩券，最後幸運獲得大獎。
男子也對樂透公司透露，自己在購買彩券時，挑選的號碼其實是來自電視節目。他當時在電視上看到「1、10、16、17、18」，便靈機一動，以此作為購買彩券的號碼，沒想到真的幸運中獎，而男子購買彩券的超商也獲得2000美元（約新台幣55165元）的抽傭。
此外，報導中也提到，南卡羅來納州的幸運兒不只有這位男子，在7月的時候，大斯特蘭德（Grand Strand）地區有一名男子購買了2張「Mega Millions Quick Pick」的彩券，令人意外的是，這兩張彩券分別在7月16日中得4萬（約新台幣1103364元）美元、7月27日中得300萬（約新台幣82752300元）美金。（編輯：許智超）