吃Buffet狂夾鮭魚生魚片！同桌「1原因」反駁：不用多想
不少民眾喜愛到buffet吃到飽餐廳享用美食，因其能夠自由選擇且料理相當多樣化的特點，總是吸引不少消費者。不過，該怎麼吃才會回本，一直以來都成為許多人熱議的話題，就有一名網友指出，某天到buffet用餐時，他選擇一路拿鮭魚生魚片到底，但同桌友人反而都沒夾，甚至提出「1原因」讓他震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 18:19:01｜2021-09-06 19:14:42
原PO於PTT上發文，表示平常去buffet餐廳時，通常就是拿鮭魚生魚片一路吃到底，「但跟朋友吃，他們都說鮭魚便宜，反而都沒拿，看他們都吃不同種類的生魚片」。這就讓他不解詢問「生魚片的價格排序，這邊有人知道嗎」。
問題一出，就引來不少網友留言，「紅甘>海鱺>鮭魚>旗魚鮪魚鯛魚」、「紅甘，比目魚，海驪之類一般buff沒有的就比較貴」、「海鱺、青甘、紅魽可能都比較貴一點，或至少比較少見」、「便宜三寶：鮪魚鮭魚旗魚，大概佔了八成日本料理店的生魚片數量」；但也有老饕認為，「吃到飽成本考量都不會貴到哪裡去」、「吃到飽幾乎不會有單價高的生魚片，所以不用多想，吃想吃的吧」、「吃到飽基本上不會放太貴的啦」。
甚至有鄉民坦言開心才最重要，直言「自己開心比較重要，吃到不喜歡再貴也不值得」、「吃喜歡的就好，要回本就想太多了」、「喜歡吃對你來說才有價值」、「各位正解，好吃最重要」、「好吃就好，不要抱著回本或占便宜心態會吃比較開心盡興」、「好吃比較重要啦！像旗魚雖然便宜但品質往往都不錯」。（編輯：陳雅雲）