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板橋幼兒園群聚延燒　劉和然提三點呼籲阻斷隱形傳播鏈

▲新北市副市長劉和然呼籲，「有任何症狀充分說明」、「有症狀不上課、不上班」、「善用社區篩檢站及居家快篩試劑」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市副市長劉和然呼籲，「有任何症狀充分說明」、「有症狀不上課、不上班」、「善用社區篩檢站及居家快篩試劑」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-06 19:05:45

板橋某幼兒園群聚感染案延燒！新北市副市長劉和然今（6）日指出，今日的確診個案是9位，有8名是幼兒園的學生、1名家長呈陽性反應；同時呼籲，「有任何症狀充分說明」、「有症狀不上課、不上班」、「善用社區篩檢站及居家快篩試劑」。

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▲板橋幼兒園群聚感染案關係圖。（圖／新北市政府提供）
▲板橋幼兒園群聚感染案關係圖。（圖／新北市政府提供）
外界關心板橋幼兒園的老師，8月27日至29日的期間出現咳嗽、味覺異常症狀，但仍到校上班，園方何時開學？會不會增設相關的指引？劉和然表示，私立的幼兒園7月27日開始上課，案號16129的老師，8月27日開始出現症狀，而這位老師已經施打一劑的莫德納疫苗。

劉和然說，幼兒園老師回憶是在8月27日開始出現相關的症狀，至於她是因為先生出現發燒的情形，前往就醫篩檢後確診；幼兒園老師被匡列為家人後，經採檢確診且CT值為17，也因此追到她的職場－幼兒園，並才採取「擴大匡列、擴大採檢」的防疫策略。

劉和然指出，該名幼兒園的老師，符合中央的指引，同時也提出3點的呼籲，包括「有任何症狀充分說明」、「有症狀不上課、不上班」、「善用社區篩檢站及居家快篩試劑」，盼藉此阻斷潛藏的隱形傳播鏈；此外，若相關者有刻意隱瞞的情形，就會依據傳染病防治法的相關規定開罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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