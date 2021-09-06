太難選！他問「中正紀念堂、東門該住哪」 眾揭唯一差異
許多人在買房、租屋前，除了會考量地段、價格，也會特別重視生活機能。對此，就有網友分享，他正在考慮兩間房子，分別是在中正紀念堂附近及東門站附近，而兩間房的條件各有利弊，因此好奇問「大家覺得選擇哪一區的房子比較好？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 19:15:54
原PO在《PTT》表示，他目前在考慮兩間房子，一間位在中正紀念堂附近的羅斯福路上，另一間則在東門站附近的信義路上，雖然兩間房的條件各有利弊，但東門站那間的房仲說「東門的生活機能和質感較高，可以租到比較好的價格，轉手也有較佳增值性」。
原PO聽了更加猶豫，因為自己對這兩區並不太了解，所以只好發文詢問「如果條件都一樣的話，中正紀念堂站和東門站附近該選哪一區？或是哪區的單位租金會比較高？」
貼文曝光後，選擇中正紀念堂的網友回應，「我比較喜歡中正紀念堂附近，安靜多了」、「就租客立場，中正紀念堂轉車方便」、「中正吧！比較單純」、「中正紀念堂+1，機能比較豐富」。另一派的網友則說「自住東門真的很方便，認識好幾個朋友從小學到大學讀明星學校都不用接送」、「東門生活機能好，吃的東西多」。
不過，網友們都認為，這兩區真的很難選，因為有著非常大的差異，「兩個站雖然近，但是一個安靜、一個活潑」、「安靜中正，熱鬧東門」、「東門生活機能好，但中正紀念堂可以運動」、「我這兩區都住過，簡單說要健康選中正，要享樂選東門」、「簡單啦！自住中正、投資東門」。（編輯：許智超）