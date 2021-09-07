房市／桃園銀髮族最愛住這裡　平均住50坪

桃園中正藝文特區周圍因商圈生活機能發展成熟，又多公園綠地、有醫院等醫療設施，成為銀髮族退休後的居住首選，在地房仲表示，在藝文特區周圍例如春日路、寶慶路、經國路的中古大樓，雖然屋齡較舊約15-25年，但因公設比低、使用坪效高，很受銀髮族青睞。
財經中心/綜合報導
2021-09-07 18:00:00
桃園地政事務所統計107-109年的實價登錄資料，針對不同客群的購買偏好及交易樣態，其中的樂齡專區顯示，65歲以上的銀髮族喜愛中古大樓為養老住宅，購買的住宅類型以大樓佔近7成，其中以超過6年中古大樓居多佔35%、5年以內的新大樓次之佔33%，而銀髮族在藝文周圍區域購買的房屋平均坪數約50坪，為桃園區各生活圈中最大，平均購買總價為1211萬左右。
信義房屋桃園中正店店長劉奕棋觀察，銀髮族會選擇生活機能發展成熟的區域，讓退休生活更方便，桃園藝文特區有捷運綠線重大建設，捷運G10、G11站，周圍約有8座公園，許多大坪數的房屋，也落在此區，因此銀髮族會朝這個區域周邊來換取更大的居住空間。
劉奕棋觀察，銀髮族不一定要住在中正藝文特區正中心，藝文特區外圍的春日路、寶慶路、經國路雖然屬於中正藝文特區外圍，多為屋齡落在15-25年之間的中古大樓，因公設比低、使用坪效高，每坪單價在24-32萬之間，實惠的價格也很受銀髮族青睞，
除此，劉奕棋表示，藝文特區外圍區域近河濱公園，銀髮族運動、散步都很方便，而經國路附近也近敏盛綜合醫院，因此銀髮族可就近回診，也有家樂福等量販店，日常生活所需採買方便。