驚！板橋某國小附幼學童疑似染疫　與幼兒園群聚有關聯

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新北市板橋區某國小的家長們，今晚臨時接獲校方的停課通知單，通知單內容為國小附幼的1名幼生疑似確診，依據「新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫」停課規定，將於9月7日至9月9日進行預防性停課及徹底清消。
依據該國小的停課通知單表示，一、「若貴子女為居家隔離者」請依居家隔離通知書的防疫規定，落實防務的措施；二、「若貴子女自主健康管理者」必依各類自主健康通知書須知，落實防務的措施；「若貴子女未具備一、二身分別」，停課期間注意身體的狀況，如有發燒或呼吸道的症狀，請儘速戴口罩並就醫。
新北市長侯友宜今晚也在臉書PO文指出，板橋幼兒園10人感染，視同Delta病毒，即刻起新北市全面備戰，提升為強化二級警戒；雖然基因定序還在進行，但高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽。
侯友宜說，市府晚間緊急舉行高層的應變會議，除了提高至強化二級的警戒，也宣布即刻起，一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。
侯友宜表示，目前幼兒園全校師生及包括夜間安親班在內，所有匡列對的象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離14天，才能避免疫情擴大；幼兒園的小朋友都還很年幼，會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。
侯友宜強調，在這起事件中，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人；面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。