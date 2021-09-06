回台北打拼！阿嬤準備「一點愛」裝行李箱 畫面暖哭全場
這世上有一種很特別的愛叫做「阿嬤的愛」，是給阿嬤、阿公帶大的人一定很能明白。今（6）日就有網友分享，他準備回台北工作，貼心的阿嬤拿了一點東西，想給他帶回去吃，但眼前的一幕卻讓他傻眼了，貼文一出也惹哭一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 23:29:17
原PO在《爆廢公社》表示，身為北漂族的他準備回台北打拼，而阿嬤也貼心地準備一點東西，讓他帶回去。從照片可以看到，他的行李箱裡充滿著食物，有一些還特地用報紙包起來，深怕會壞掉，這讓他看了哭笑不得，也忍不住說「她現在還在翻冰箱，我不知道要不要告訴她，我的衣服沒地方放...」。
貼文曝光後，網友紛紛回應，「哈哈哈這就是阿嬤的愛啦」、「有種餓叫做阿嬤覺得你很餓」、「直接帶阿嬤回家會不會輕鬆一點」、「直接冰箱推回家了」、「衣服再買就好，阿嬤的愛買不到」、「先去便利商店還是郵局買箱子吧，這樣阿嬤才放的下」、「阿嬤的愛哪是行李箱裝的下的」、「衣服穿身上啦，阿嬤的愛不能不帶」。
如此溫暖的照片，也讓不少人想起自己的阿嬤，「好想我阿嬤」、「我想我阿嬤了，她在世的時候，每次我要回台北，她也總是要我帶一堆食物回去」、「以前我外婆還在的時候也是啊！回外婆家…外婆硬要塞滿後車廂…行李只能用抱的」、「我阿嬤也這樣，要不是我一直說我提不動，不然…」、「很棒耶，我阿嬤以前也是這樣」。（編輯：許智超）