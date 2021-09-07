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約會帶「媽媽骨灰罐」！男餐後傳1訊息　她打開一看毛炸

▲美國有網友分享，她和交友軟體認識的男子約會，沒想到對方竟帶了「媽媽的骨灰」，讓她看了十分害怕。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《pexels》 ）
▲美國有網友分享，她和交友軟體認識的男子約會，沒想到對方竟帶了「媽媽的骨灰」，讓她看了十分害怕。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 00:12:52

現在許多人會利用交友軟體拓展交友圈，不只是為了找另一半，也會利用軟體來找興趣相投的朋友。近日，國外就有網友分享，她和配對到的男生約會，本以為能發展近一步關係，但沒想到對方竟帶了「媽媽的骨灰」來赴約，甚至還說出一句話，讓她徹底嚇壞。

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綜合外媒報導，國外一位網友在《Reddit》表示，自己在交友軟體跟一位男子配對，兩人聊了一陣子後，決定在她家開的燒烤派對上見面。怎料，到了約會當天，男子不但遲到很久，還只帶了自己想吃的食材，甚至還不斷告訴她，自己的家庭有多悲慘，種種行為都非常扣分。

更奇怪的是，男子在聊天過程中，突然拿出一個罐子，「罐子大概5公分高，他用一個軟木塞堵住開口，能看見裡面裝的是黑色粉末」，原PO原以為是毒品，但對方卻淡定地說「哦！這是我媽媽，我想把你介紹給她」，她這才知道罐子裡裝的是對方媽媽的骨灰。

▲男子事後還傳訊息給原PO，並說「我媽媽說她真的很喜歡你」，嚇得她直冒冷汗。（示意圖／翻攝pixabay）
▲男子事後還傳訊息給原PO，並說「我媽媽說她真的很喜歡你」，嚇得她直冒冷汗。（示意圖／翻攝pixabay）
男子接著提到，自己與已故的媽媽「形影不離」，除了將骨灰裝入小罐子，還把一部份做成項鍊、戒指，甚至作為刺青的一部份紋在身上。如此奇特的行為，令原PO困惑又害怕，只想趕快吃完飯，並送對方離開。

事後，男子又傳訊息給原PO，希望兩人下次能再約會，還說「我媽媽說她真的很喜歡你，我也迫不及待想再次見到妳了」，這讓她看了直冒冷汗，全身雞皮疙瘩狂起，忍不住發文分享這段經歷，也強調「我絕對不打算見他一面了！」貼文曝光後，也嚇翻一票網友。（編輯：許智超）

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