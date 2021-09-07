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裝潢工人在房間做「1舉動」！他一看傻眼　網卻喊：正常

▲近日有網友表示，裝潢工人都會在房間裡抽菸丟菸蒂，讓他既傻眼又困擾，便打算請設計師去說，不過，對此，不少鄉民都狂喊「正常啊！」（示意圖／取自pixabay）
▲近日有網友表示，裝潢工人都會在房間裡抽菸丟菸蒂，讓他既傻眼又困擾，便打算請設計師去說，不過，對此，不少鄉民都狂喊「正常啊！」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 07:42:48

無論是多老舊的房子，經過一番整理、裝潢後都能煥然一新，變得更漂亮、舒適，而許多人家裡若是想裝潢，通常都會找泥作及木工師傅來施工，或是直接統包給工人。近日就有一名網友透露，裝潢工人都會在房間裡抽菸丟菸蒂，讓他既傻眼又困擾，打算請設計師去說，不過，對此，不少鄉民卻狂喊「這很正常啊！」

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原PO在PTT女孩板以「裝潢工人在房間裡抽菸丟菸蒂」為題發文，他表示，最近家裡在進行裝潢，目前進度是泥作與木工，每次去看的時候地上都會有抽完的菸蒂，甚至還看過檳榔袋...這讓他無法接受，不禁直呼「真的覺得工人的公德心、素養太差了」，他並打算去跟設計師說這件事情，請他制止這些事情再次發生。

▲無論是多老舊的房子，經過一番整理、裝潢後都能煥然一新，變得更漂亮、舒適。（圖／取自pixabay）
▲無論是多老舊的房子，經過一番整理、裝潢後都能煥然一新，變得更漂亮、舒適。（圖／取自pixabay）
貼文曝光，隨即掀起熱論，許多網友紛紛回應「不意外」、「說實話很常見阿，況且裝潢還沒完工，完工了都有清潔環節幫你弄乾淨」、「不見為淨，台灣做工人的不都這樣? 你去路上看挖路的人誰不是休息時間蹲在那抽的」、「自己本身做木工，只遇過一場全部木工都沒抽菸，但後面的油漆還是有抽。你要整場工程完全沒人抽菸根本不可能」、「這正常啊，最後有清乾淨就好吧。」

另還有人建議原PO「規定抽菸去陽台」、「包出去的時候就要指定不得抽菸，是有工頭本身就不抽的，這種就很好溝通」、「摸摸鼻子清一下就好，施工品質取決裝潢的人...去刁難可能會發生什麼事你懂的」、「簽約前就要跟設計師說工人不能抽菸、吃檳榔跟亂尿尿」、「準備垃圾桶，叫他們丟這桶，比較快。」（編輯：許苡晴）

▲一名網友透露，裝潢工人都會在房間裡抽菸丟菸蒂，讓他無法接受。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友透露，裝潢工人都會在房間裡抽菸丟菸蒂，讓他無法接受。（圖／翻攝自PTT）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

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