張鈞甯急聲明「我不是台獨」！呂秋遠：你從出生就在辱華

女星張鈞甯近年來在大陸發展不錯，不過，日前卻因過去碩士論文提及「我國」2字，慘遭大陸網友指控「台獨」，她事後則親自發文急喊「我不是台獨」，掀起熱議。對此，律師呂秋遠在臉書直言「

我是廣告 請繼續往下閱讀

呂秋遠表示，從出生證明寫了國立某大學附設醫院，就已經開始了辱華與台獨的一生。「你念大學有國立字樣、論文有我國兩個字、你到了法院，在民國紀元下的筆錄簽名，都是台獨。你拿了中華民國身分證、使用行政院健保署的健康保險制度，也是台獨。你說，你出國去大陸工作，一樣是台獨。總之，你從出生開始，到死亡結束，你都是不折不扣的台獨份子。」





呂秋遠指出，中華民國在中國毫無模糊空間可言，張鈞甯不過就是念了「國立」中央大學、論文題目有「我國」兩個字，演出機會立刻被取消，發出聲明稿還不夠，仍然是台獨藝人，「有沒有台灣人還是覺得自己不是台獨的支持者？你只要曾經在中華民國管轄內，你就是獨了，到底有哪一位中華民國國民不是台獨？」





▲張鈞甯表示，兩岸都是中華兒女。（圖／翻攝張鈞甯微博）

呂秋遠接著提到，「假設你是藝人，你提供精彩的表演，賺了中國人民的血汗錢，但是得罪了誰，你就少在那邊藝術歸藝術，我說你獨你就獨，你的演出空間會在一夕之間完全崩垮。假設你是生意人，你在中國事業發展得意，但是擋了別人財路，你就少在那邊商業歸商業，我說你獨，你還是獨。如果你是體育運動者，拿了龐大的廣告代言，你也不用支持中華台北，少在那邊體育歸體育，因為你念的學校是國立體育大學，哪個國？」





呂秋遠認為，現在台灣與中國的僵局，從來不是要不要承認九二共識，因為在中國人的眼裡，只有一國兩制（一國一制）的空間，任何政黨，都只能接受這種下跪式的投降，否則就是台獨份子。國民黨是、新黨是、民眾黨也是，他們都是中國眼裡的台獨份子，只是先處理民進黨而已，「張鈞甯的例子，還不能讓這些內賊覺醒嗎？」





文末，呂秋遠更直說「中國，你一定要這樣血流成河，逼著已經很溫馴的張鈞甯下跪求饒嗎？那麼，就只能讓你看看，什麼叫作真正的台獨。是的，即然你早晚都得台獨，早晚都要辱華，要不要現在就加入呢？你的新台幣，上面印了中華民國四個字，也是台獨，方便給我嗎？」（編輯：許苡晴）



