緊急剎車摔倒慘縫5針！他想換ABS機車　網曝「更大重點」

機車是許多人代步的工具之一，比起動輒數十萬甚至百萬的汽車，機車價錢更親民好入手，維修費相對也較無負擔一些。昨（6）日就有網友表示，自己回家時，因一十分心緊急剎車，結果去縫了5針，他便想換ABS車款，不過，許多網友則點出「更大重點」，認為ABS並非萬能。

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原PO在PTT女孩板以「

想換ABS的機車了

」為題發文，他透露，自己昨天回家因為一時分心，不小心緊急剎車，加上天雨路滑就摔車了，這已經是第二次了，且這次比較嚴重，去掛急診縫了五針。

原PO接著直說「覺得全罩還是很重要，平常覺得很熱，出事時能保護很重要的下巴，再摔大力一點就要腦震盪，牙齒可能也會出事，好險我通勤都騎很慢，想換ABS的車款了，至少緊急剎車時不會鎖死，等需要用到的時候，很可能是保命的關鍵，年紀越大越來越怕死，開始無法信任那台老車了QQ。」

▲有網友表示，他想換ABS系統的車款。（示意圖／取自pixabay）

對此，網友全都議論紛紛「先換胎」、「ABS優先級不輸全罩跟輪胎，光不鎖死打滑就可以救你很多次了」、「下雨天我是建議換BUS」、「ABS是防鎖死跟剎車距離沒關係，剎車距離跟你碟盤卡鉗輪胎有關」、「你的問題是騎車分心」、「雨天ABS真的神，不過有一個例外就是積水太深會有水漂效應就沒救了」、「ABS是為了防鎖死設計的系統，不是減少剎車距離，剎車距離是附加的。」

另還有人認為「重點在胎，而不是ABS，除非你習慣騎快車，還有，要有防禦駕駛的概念」、「騎車分心有ABS也是摔啦！」「與其換ABS不如加強安全駕駛觀念，錯誤的駕駛觀念就算有ABS一樣出事，你既然騎車會分心就想辦法提升專注力而不是靠ABS，配備只是輔助不是萬能」、「優良的防禦駕駛觀念+好胎（非節能取向）+人身安全部品才是優先，ABS排序在後，不然就是改開車，一台便宜二手5萬車，至少都比全套配備還安全，至少是鐵包皮。」（編輯：許苡晴）