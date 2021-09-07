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超商奶茶霸主是誰？老饕淚憶「絕版神物」：都找不到了

▲台灣的超商奶茶霸主究竟是誰？網友淚憶「絕版神物」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣的超商奶茶霸主究竟是誰？網友淚憶「絕版神物」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 08:06:51

台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元。近日，一名網友在PTT八卦版提到，台灣的超商奶茶霸主究竟是誰？貼文曝光引發熱議，釣出一票網友淚憶「絕版神物」，直呼「現在都找不到了」。

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原PO表示，超商的飲料應有盡有，光是奶茶就有許多選擇，他透露自己近期最愛的奶茶是飲冰室茶集的「紅奶茶」，另外也很喜歡同系列的「奶綠」，更稱「之前還喜歡光泉的鐵觀音奶茶，但沒有了」，同時也提到一款抹茶口味的奶茶也不錯，不禁好奇詢問廣大鄉民「各位喜歡什麼超商奶茶？」

▲原PO在網路論壇《Dcard》討論，現在的手搖飲料店的鮮奶茶，是不是有些會為了口感更好而把「鮮奶油」加進去。（示意圖／翻攝自upsplash）
▲台灣的超商奶茶霸主究竟是誰？網友淚憶「絕版神物」。（示意圖／翻攝自upsplash）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，絕版的「鐵觀音奶茶」意外掀起網友共鳴，紛紛回應「鐵觀音好喝，但現在都找不到了」、「對啊！為什麼鐵觀音奶茶沒了，崩潰，沒得喝了」、「鐵觀音好喝」、「鐵觀音奶茶＋1，你懂喝的」、「我也喜歡這口味」。

不過，也有網友表示「烏龍奶」、「我覺得紅茶花傳系列還不錯」、「全家自有品牌古早味」、「紅茶決明子還行」、「左岸咖啡館，有一個奶茶的很好喝」、「奶茶都有糖，給我都不喝」；也有網友分享自製「純喫茶紅茶＋瑞穗鮮奶」。（編輯：賴詠璿）

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