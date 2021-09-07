婆婆超會無中生有！「1過分行為」讓她氣炸：踩到底線了

女生步入婚姻後，若是與公婆同住，除了得適應男方家庭外，還要試著改變個人習慣，配合婆家喜好，甚至可能爆發婆媳相處問題。而近日就有女網友透露，她婆婆最會無中生有，但一直以來她都是聽聽而已不會發聲，怎料，婆婆最近竟然批評她的爸媽，讓她忍無可忍，氣得直呼「踩到我的底線」，從此不再理會婆婆。

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原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，「婆婆的嘴巴真的很臭很臭，無中生有最厲害！一些小事從她嘴巴說出口就變成大事。一直以來不管婆婆說什麼或我聽到什麼，我都靜靜不出聲，但婆婆踩到我的底線就是在我面前批評我娘家的爸媽，我的反擊就是從此不正眼看她也不太理她...」

原PO接著透露，對於她的反擊，婆婆竟惡人先告狀，跟她兒女們還有鄰居、親戚說，她這個媳婦很過份，不把她放在眼裡，菇類們回來也當著她的面罵她不尊重她們的媽媽！「先生看不過去想從中調解，私下問婆婆為什麼要這樣對我，結果婆婆竟然很生氣的回我先生說：你是被你老婆洗腦了嗎？！你已經沒有媽媽了嗎？！」

▲女生步入婚姻後，最難受的其實不是住進愛情墳墓，而是爆發婆媳問題。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

而聽到這樣的回應，原PO無奈嘆道「我也累了...」並心寒地說「之前婆婆愛吃什麼、要買什麼、要做什麼，我跟先生都二話不說的幫婆婆完成，反問婆婆的女兒們和其他媳婦們有這樣對你嗎？！婆婆就是欺負我和先生沈默安靜，這樣對嗎？婆婆還曾經問我說等她老了要跟我們一起住好嗎？當時我只是微笑，現在我可以鄭重的回答你：我不要。」

此文曝光，網友隨即議論紛紛，「如果菇類們敢回來罵，我就當著她們面學婆，將罵你爸媽的樣，罵你婆一遍。最後跟菇說：當時你媽就這樣說我父母，怎樣，現在你們覺得母親被這樣罵ok嗎？如果不行，你媽憑什麼罵我父母！如果沒問題，那我只是不看她不太理她不說話罷了，哪裡比得上她的話語行為？到底現在沒有尊重的人是誰？她自己為老不尊，在外顛倒是非黑白講，你們還來惡人先告狀？欺負爸媽不可饒恕！」「這樣說的話，那些菇類也被他媽洗腦了不是嗎？敢罵你，絕對回回去，因為你不是軟柿子。」「菇類是憑什麼罵妳？不嗆回去嗎？她跟妳只是平輩而已啊！她沒資格好嗎！自己的父母親不被婆家尊重確實是一件讓人很不爽的事沒錯！」（編輯：許苡晴）