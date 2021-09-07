超有錢老爸「愛用假貨」！兒曝原因 網認了：靠氣質就夠
多數人身上穿戴名牌、精品，都是希望能襯托出不凡氣質。不過就有網友表示，身為公司老闆的爸爸卻特別熱愛「仿冒精品」，而背後原因曝光後，更是引發不少網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 10:23:41
原PO在論壇Dcard上發文提到「我們家是開公司的，從小到大不愁吃穿用，從懂事以來，爸爸已經換過五台進口車，自幼以來就沒煩惱過錢的問題！不過爸爸卻有個很奇怪的習慣，就是喜歡用假貨」。
原PO繼續說明「爸爸喜歡的假貨還並非高仿品，而是那種一看就是假貨的東西，還說『比真的好看』，最近看他買了假精品皮帶，一看超假，我跟爸說我有VIP能拿到最新的，他也堅持不要，並認為『這假的比較好看，能用就好』」。
看完原PO爸爸的想法後，不少人也紛紛回應「假貨穿在有錢人身上 我也會覺得它是真的」、「當一個人從豪宅、超跑走出來，你會覺得他穿戴真的假的？」、「老爸可能覺得不值那個價吧？有錢人開名車你就知道他有錢人了，而且精品對有錢人來說只能說是玩具」、「老實說有些專櫃的舒適度還真的沒有一些小品牌好」、「有錢帶假的也會被認為是限量特殊款」、「氣質更勝於品牌的質量」。（編輯：潘毅）