秋冬裝冷氣較便宜？電器行員工秒解 揭裝機「絕佳月份」
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，或者如何挑選適合的冷氣機，皆令民眾十分苦惱。近日，一名網友在臉書提到，若秋冬才裝冷氣，是否會比較便宜？貼文曝光引發熱議，就有行家出面解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 11:01:33
原PO在臉書社團《爆系知識家》代替朋友詢問「請問秋冬才裝冷氣，會比較便宜嗎？先謝謝各位大大了」，有曾在電器行工作的網友立刻解答「不會」，冬季和夏季安裝冷氣，價格其實都一樣，冬天沒有比較便宜，但會有其他優點。
該網友更透露「以前待過電器行幾年的經驗，還可能選擇變少，且有很小機率裝到新品不良的退換貨整新品。優點是比較不用等，反正買家大部分也不急，裝機品質可能好一些」。有內行網友也指出，每年2月到4月底是裝冷氣絕佳時機，並分析理由：師傅裝機時間比較充裕，不會趕工；買冷氣有好禮N選一。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「裝冷暖，馬上用，出問題馬上通報換機，裝單冷放到想用才開，出問題就排隊」、「裝好你沒辦法試，保固就白走了」、「二三月開始看到冷氣好禮X選一的時候最省」、「冬天裝冷氣，師傅時間比較好喬」、「比較好叫工而已」。（編輯：賴詠璿）