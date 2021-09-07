buffet堅持「這時段」去吃！他揭真實理由 眾秒懂：聰明
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該怎麼吃能回本。而就有網友討論「吃到飽大家會挑下午茶時段去吃嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 11:04:18
原PO在PTT貼文指出「飯店buffet除了早餐、中餐、晚餐以外，都會在下午加開一個下午茶時段，而一般價錢都是介於早餐跟中餐之間，不過菜色會優於早餐僅次於中餐，少掉一些主菜之外，基本上都是一樣的，吃完下午茶很飽也不用吃晚餐，兩餐併成一餐吃，價格又比午餐跟晚餐便宜， 而飯店服務跟菜色基本上也不會差太多，buffet選下午茶是最划算的選擇嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「一般晚餐都是多高級牛和生蠔，你不愛吃牛就吃午茶就好，確實划算」、「正餐時間多那幾道菜也吃不下，只是想吃到飽下午茶是最划算」、「我最愛生魚片，所以下午茶就夠了，而且吃牛肉超容易飽的」、「下午茶+1沒牛肉沒差，反正吃牛肉也超容易飽」、「少掉的菜色不是自己愛吃的話，確實比較划算」、「還真的是沒吃過下午茶耶，看留言如果說沒牛肉的話，對於沒吃牛肉的人選這時段去，聰明」。
不過，也有人認為「很多buffet下午茶沒牛肉，我不行」、「沒牛肉的話就不能爽吃啦」、「去過幾間，菜色真的不是很滿意，跟晚餐菜色肯定是有差」；而根據目前台灣buffet價格來看，多數晚餐、中餐時段的費用與下午茶的費用相比，相差大約有30％左右，雖然菜色相對有少幾樣，但若剛好是少掉自己不著重取用的食材，下午茶時段不僅划算又能吃飽，也是一個爽吃buffet的好選擇。（編輯：張嘉哲）