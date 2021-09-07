買「地上權」房屋不OK？過來人吐3重點：有2關鍵算好物件
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太，又不想租房，因此便開始考慮只有「地上權」的房屋，沒想到卻引起過來人吐露了3個重點，更直言「有這兩個關鍵就算好物件了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 11:22:53
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「會選擇地上權的房子嗎？」的文章表示，「附近多了棟新大樓，聽說是屬於地上權的房子，賣的是70年的使用權，房價大約同類型房屋的六～七折，大家對於地上權的房屋能接受嗎？為什麼？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
過來人網友們紛紛留言表示，要買地上權的房屋，要先考慮「是不是沒有傳承的壓力」、「是不是不生小孩」和「是不是想要自己的房」，隨後更點出了2點關鍵，分別為「比租貴」和「比買便宜三成」就是好物件了，「除非3折以下否則完全不想買」、「有想過啊，因為便宜，也不想身後留資產給別人爭」、「台灣法規還不健全，不如拿來投資，錢滾錢」、「土地有限情況下，地上權才能活化土地」。
事實上，一般在市面上最常看到的是「所有權大樓住宅」，而所謂的「所有權」，是包含區分所有建物（大樓）和坐落基地（土地），所有權人對這些部分是擁有完全的支配能力。而因為市區土地發展逐漸開始飽和，房地產價格不斷攀升，因此「地上權」及「使用權」的這兩種房屋開始出現，其價格通常只有所有權房屋的6至7成，甚至有可能更低。（編輯：王柏文）