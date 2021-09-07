炒蛋只會配番茄？行家丟「1神菜」秒變鮮甜：口感太滑嫩
炒蛋鮮美的色澤和香甜的口感，深受不少大小朋友喜愛，也是台式料理常見的菜色之一。不過，炒蛋看似簡單，究竟藏有什麼祕訣？近日，搜狐號《sourcehe》分享，炒蛋除了搭配番茄之外，還能和「秋葵」一起炒，炒出來不僅味道鮮甜，口感還相當滑嫩又有層次。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 11:35:17
首先，準備食材包括： 秋葵、雞蛋、食用鹽、大蒜、食用油。其中大蒜可以根據自己喜好放，不喜歡吃大蒜的可以不放。
步驟1：刷掉新鮮秋葵表面上的毛，用清水沖洗乾淨，瀝乾水備用。
步驟2：煮鍋倒入適量的清水，蓋上鍋蓋煮沸，再放入秋葵，用大火川燙，顏色變深就要撈出，並快速過冷水。
步驟3：冷卻之後的秋葵，瀝乾水份切好備用。炒雞蛋的秋葵橫切較好看，斜切則適合炒肉。
步驟4：將雞蛋打入一個大碗內，用筷子順時鐘攪拌均勻。雞蛋要用陶瓷碗或玻璃，用不鏽鋼的器皿雞蛋會容易發黑。
步驟5：熱鍋並倒入適量的油，快速倒入雞蛋，炒至凝固狀態盛出。
步驟6：再次熱油鍋，倒入少許食用油，放蒜爆香，接著轉為大火，倒入秋葵拌炒。
步驟7：把炒熟的雞蛋倒入鍋裡，再放點食用鹽翻炒均勻，一道美味的秋葵炒蛋就完成了。（編輯：賴詠璿）