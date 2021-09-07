你還在用制式化履歷嗎？五大履歷地雷大公開！千萬別誤踩

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＊外商企業建議不要放大頭照
放大頭照一眼就能看出求職者的性別、種族、年齡，而外商企業通常都很注重人生而平等的價值，放了大頭照並不會加分。
＊本土企業可放大頭照（尤其傳產、公部門等單位）
乾淨整齊、舒服專業的大頭照能讓人資主管對你留下好印象，建議以五官清楚、半身照為主，絕對不要放自拍、過度修圖的照片，大合照也不行，拍攝時記得光線要充足。
二、簡歷不要寫太長
現在篩選履歷，大多都是在電腦上閱讀，也就是說不會印出紙本，而網路閱讀習慣大多要求快速，所以簡歷段落以不超過140字為主，且兩段為上限，其重點包括以下四點。
＊簡單說明現在的身份 e.g. 學生、剛畢業
＊你擁有哪些專業能力 e.g. 人際溝通、社群行銷、數據分析
＊你的人格特質是什麼 從別人口中說出會更有說服力！
＊求職目的以及你為什麼是他們要找的人
三、個人經驗沒重點
寫履歷最怕的就是，擁有一手好菜卻一次全下，變成一道亂七八糟的料理；拿了一手好牌卻亂打，最後輸了牌局！在篇幅不長的文章裡，參雜各種東西超級扣分，有條理、直接自信地寫出經驗中和職缺最相關的專業能力，會是比較好的選擇，可以善用STAR原則，模板化建立組織架構明確的履歷。
＊Situation（情境）：在什麼時空背景下進行什麼專案
＊Task（任務）：在這項專案中你實際做了哪些項目
＊Action（行動）：這些項目你透過什麼方式做？（e.g. 獨立／合作完成）
＊Result（結果）：數據化列出你實際達成的目標結果，最好能跟有可比性的數字作比較 （e.g. KPI達標嗎？ROI多少？跟去年同期相比成長幾倍？）
四、專業技能別用能量條
馬各小姐在審履歷時，發現很多人都會使用能量條，但是能量條其實沒有意義又佔版面。因為你不可能把自己弱點寫上，所以每個技能百分比都差不多；如果只會一點皮毛的技能也擺上，更是有欺騙的嫌疑，所以好的作法應該是把軟性特質融入，很重要的專業技能列出就好，不需要用能量條徒佔版面。
五、不要懶到只用公版履歷
一式多投的履歷只適合用在同類型的職缺，不過即使是同類型的職缺，如果你沒有深入了解企業的需求，公版履歷還是有很大的可能會踩到誤區，像是每家公司的企業文化不同、職缺要求技能也各有差異，公版履歷很容易就會被識破，使用客製化的履歷則會給人一種更用心、專心致志的感受！
資料來源：馬各小姐𝑙𝑜𝑙𝑜 授權提供