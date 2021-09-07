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你還在用制式化履歷嗎？五大履歷地雷大公開！千萬別誤踩

▲求職時除了實力和歷練很重要之外，能夠寫出一份好的履歷絕對是錦上添花。（示意圖/翻攝自upsplash）
▲求職時除了實力和歷練很重要之外，能夠寫出一份好的履歷絕對是錦上添花。（示意圖/翻攝自upsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 13:14:23

求職時除了實力和歷練很重要之外，能夠寫出一份好的履歷絕對是錦上添花、如虎添翼，曾參與團隊挑選實習生，看過上百則履歷的馬各小姐，分享了「製作」與「篩選」履歷的精華，不管你是正在找實習，或是剛要踏進職場的準社會新鮮人，甚至是想要換工作的朋友，趕緊來看看履歷地雷有哪些，千萬不要踩雷了！

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一、履歷該不該放大頭照？請根據企業來做選擇

＊外商企業建議不要放大頭照

放大頭照一眼就能看出求職者的性別、種族、年齡，而外商企業通常都很注重人生而平等的價值，放了大頭照並不會加分。

＊本土企業可放大頭照（尤其傳產、公部門等單位）

乾淨整齊、舒服專業的大頭照能讓人資主管對你留下好印象，建議以五官清楚、半身照為主，絕對不要放自拍、過度修圖的照片，大合照也不行，拍攝時記得光線要充足。

▲放大頭貼照怎麼選擇。（圖／IG@lolos_grocerystore）
▲放大頭貼照怎麼選擇。（圖／IG@lolos_grocerystore）
二、簡歷不要寫太長

現在篩選履歷，大多都是在電腦上閱讀，也就是說不會印出紙本，而網路閱讀習慣大多要求快速，所以簡歷段落以不超過140字為主，且兩段為上限，其重點包括以下四點。

＊簡單說明現在的身份 e.g. 學生、剛畢業

＊你擁有哪些專業能力 e.g. 人際溝通、社群行銷、數據分析

＊你的人格特質是什麼 從別人口中說出會更有說服力！

求職目的以及你為什麼是他們要找的人

▲簡歷切勿漏漏長。（圖／IG@lolos_grocerystore）
▲簡歷切勿漏漏長。（圖／IG@lolos_grocerystore）
三、個人經驗沒重點

寫履歷最怕的就是，擁有一手好菜卻一次全下，變成一道亂七八糟的料理；拿了一手好牌卻亂打，最後輸了牌局！在篇幅不長的文章裡，參雜各種東西超級扣分，有條理、直接自信地寫出經驗中和職缺最相關的專業能力，會是比較好的選擇，可以善用STAR原則，模板化建立組織架構明確的履歷。

＊Situation（情境）：在什麼時空背景下進行什麼專案

＊Task（任務）：在這項專案中你實際做了哪些項目

＊Action（行動）：這些項目你透過什麼方式做？（e.g. 獨立／合作完成）

＊Result（結果）：數據化列出你實際達成的目標結果，最好能跟有可比性的數字作比較 （e.g. KPI達標嗎？ROI多少？跟去年同期相比成長幾倍？）

▲個人經驗沒重點。（圖／IG@lolos_grocerystore）
▲個人經驗沒重點。（圖／IG@lolos_grocerystore）
四、專業技能別用能量條

馬各小姐在審履歷時，發現很多人都會使用能量條，但是能量條其實沒有意義又佔版面。因為你不可能把自己弱點寫上，所以每個技能百分比都差不多；如果只會一點皮毛的技能也擺上，更是有欺騙的嫌疑，所以好的作法應該是把軟性特質融入，很重要的專業技能列出就好，不需要用能量條徒佔版面。

▲專業技能別再用能量條。（圖／IG@lolos_grocerystore）
▲專業技能別再用能量條。（圖／IG@lolos_grocerystore）
五、不要懶到只用公版履歷

一式多投的履歷只適合用在同類型的職缺，不過即使是同類型的職缺，如果你沒有深入了解企業的需求，公版履歷還是有很大的可能會踩到誤區，像是每家公司的企業文化不同、職缺要求技能也各有差異，公版履歷很容易就會被識破，使用客製化的履歷則會給人一種更用心、專心致志的感受！

▲不要懶到只用公版履歷。（圖／IG@lolos_grocerystore）
▲不要懶到只用公版履歷。（圖／IG@lolos_grocerystore）
資料來源：馬各小姐𝑙𝑜𝑙𝑜 授權提供

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