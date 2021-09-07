幼兒園群聚感染再增5人確診　陳潤秋：有家屬從埃及回來

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陳潤秋說，她也一直很擔心家戶的感染，提醒民眾在家裡面要適時的保持距離，有任何的症狀還是要提高警覺，有不舒服就不要上班、不要上學；至於中和某國小學童的確診案，該生班級停課14天、該校預防性停課3天，因為學童的Ct值比較高，會根據疫調的結果驗抗體後，看感染的狀況再做擴大的匡列。
至於有家長抱怨為何板橋不全區的停課？陳瑞秋回應，全校停課標準是依照教育部的SOP，也針對不同感染力有不同的做法，有些學生的PCR陰性，但是在安親班上課，學童原本班級就會預防性的停課，等到學生及家長都確定陰性，才會考慮復課；是否採取全區停課，必須考量疫情的警戒級數而定。
針對停課的標準，教育局長張明文補充，只要有1例確診，全班停課14天、全校預防性停課3天，並進行疫調與校園的清消，如果有2例確診者，則全校停課14天；此外，目前新北市教師疫苗施打率達96%，也呼籲老師、學生們要提高警覺，一旦有症狀就不要到學校上班、上課。
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