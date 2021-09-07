雙北疫情再拉警報　林右昌：即日起公共場所及騎樓禁烤肉

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林右昌強調，由於雙北陸續傳出校園感染的事件，基隆市雖已經連續27天零確診，但基於北北基桃的大生活圈，必須比其他縣市以更嚴謹的態度面對；因此，宣布即日起採取強化的二級警戒措施，通令各級學校提高警覺，並加強教職員與學生的健康監測。
林右昌要求，各級學校教師必須掌握學生及家庭的健康狀況、校長則必須掌握教職員的健康狀況，且每日回報，教職員一有症狀，就馬上強制通報並就醫篩檢，並落實生病不上班、不上課；為提高校園安全，已要求市立醫院成立校園快檢機制，利用移動式的PCR篩檢機器，最快在20分鐘內可得知結果。
林右昌指出，有鑑於雙北傳出校園的疫情，基隆市區里中秋的活動必須嚴格落實中央防疫指引，無法做到的話一律停止辦理；至於所有公共場所及騎樓，自即日起一律禁止戶外的烤肉，民眾只能在家中與同住家人烤肉，但仍請大家要提高防疫警覺。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。