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每月至少花5萬！木工超不安　眾見「細項」搖頭：夠省了

▲有位從事木工裝潢的男網友表示，自己每個月固定開銷至少五萬，令他對未來感到相當不安。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲有位從事木工裝潢的男網友表示，自己每個月固定開銷至少五萬，令他對未來感到相當不安。（示意圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 15:21:22

如何節省生活支出與儲蓄，對大部分民眾來說一直是艱難的課題。就有位從事木工裝潢的男網友表示，自己每個月固定開銷至少五萬，令他對未來感到相當不安，而不少網友見到支出細項後，卻吐槽「你已經夠省了」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「我從事木工裝潢業，目前自己接案當自營商，因為工作環境比較危險，所以我保了全險，好的時候一個月能賺10至20萬，目前也相當穩定，也有把多的薪水存下，但心裡一直不安，因為每個月固定的5萬開銷，我真的覺得很高，要怎樣才能更省呢？」

▲不少網友看完原PO的支出列表後，紛紛認為他誤會開銷的意思。（圖／翻攝Dcard）
▲不少網友看完原PO的支出列表後，認為他誤會開銷的意思。（圖／翻攝Dcard）
而原PO每個月固定的五萬支出為「生活費1萬5、電話費1千5、保險費8千6、基金5千、美金定存1萬、車月租9百、工會2千6、進修課程2千9、健身房3千」。

不過不少網友看完明細後，卻紛紛吐槽「保險、基金跟你的美金定存不是開銷，是投資，扣完這些你每個月也才花兩萬多，最多就是健身房不去而已」、「定存基金保險不算開銷吧？其他開銷也不算多，該做的應該是開源非節流」、「生活費花在哪裡？吃喝還是有出去玩？感覺就是這個地方可以再省」、「自營商的話，應該更注意集中在開源上面」、「看起來能刪減的部分不多，主要原因是你的投資部分放的太多」。（編輯：潘毅）

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