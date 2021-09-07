染疫幼兒園違規經營安親班 新北：依兒少法裁罰20萬
板橋某幼兒園的群聚感染案延燒，目前有好幾間的學校預防性停課，疫情是否有可能再升為三級？新北市長侯友宜今（7）日認為，升三級是中央的權限，只要一確定是Delta病毒，就會建議中央「該升三級就升三級，大家要全力的備戰！」
記者陳志仁／新北報導
2021-09-07 15:22:19｜2021-09-07 15:25:38
至於發生群聚感染案的板橋幼兒園，被踢爆晚上違規經營安親班，是否合乎規範？新北市政府教育局長張明文指出，安親班跟幼兒園是不同的住址，也是2個不同的單位，經查安親班並未立案，將依據兒童及少年福利與權益保障法裁罰20萬元。
張明文表示，板橋地區的部分，都與幼兒園相關的個案，有些是轉學生或寄讀生，而相關的疫調會在防疫會議上說明；此外，中和個案是單獨的個案，這與板橋某幼兒園的群聚感染案無關聯，目前新北市教師疫苗施打率達96%，也呼籲老師、學生們要提高警覺，一旦有症狀就不要到學校上班、上課。
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