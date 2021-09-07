公車司機勸學生讓位給老人遭拒！嘆「教育失敗」　眾吵翻

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原PO感慨學生們各自聊天滑手機裝傻，「老太太們連走路都不穩了，卻還要他們站著抓著扶手欄杆搖搖晃晃」，讓原PO看了直搖頭，更透露老太太有詢問可否讓座也是沒人理，老太太也只能無奈抱怨「現在的學生跟家長教育真失敗」。
文章發佈後登時引發熱議，不少網友認為讓座並非義務，「不讓座也沒犯法，只是在同理心上面有瑕疵，但也不用到破口大罵或公審」、「這世界沒有什麼是理所當然的事情，要利用什麼交通工具作為每個人通勤的方式，他就要承擔相應的風險，請別用社會道德來強行框架其他人」、「學生可能有隱疾不好意思說」、「讓座是美德、而非義務。司機先生有出言提醒已足夠暖心，但小朋友不讓座也不代表是垃圾，就只是不想讓而已」、「少在那邊道德綁架」。
但也有許多網友批評年輕人不願讓座，「這就是一連串教改制度下的產物，一個個都以自我為中心，無限放大膨脹，毫無倫理及道德觀念」、「上次搭公車，看到70幾歲的讓給80幾歲左右的...然後其他的學生無感」、「有夠沒大沒小啊，沒禮貌也不會尊重人」、「台灣的教育不是只要求成績好就好了嗎？有在要求品德嗎」、「現在要有禮貌的太少了，也不知道，是家教問題，還是個人品德問題，還是社會問題」。（編輯：倪浩軒）