機車待轉「該不該打右轉燈」？兩派駕駛吵翻 答案揭曉了
台灣因為騎乘機車的人非常多，過去也曾獲得「機車王國」的名號。但對於交通規則的細項，並非所有機車駕駛都能清楚了解。就有網友好奇「待轉該不該打右轉燈」，問題曝光也引發網友論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 17:59:29
原PO在論壇PTT上發文提到「騎機車待轉到底要不要打燈啊？前幾天去打疫苗給我媽載，待轉時我媽就沒在打燈被我說了一下，但她認為『待轉又沒有要右轉，為什麼要打燈』，我則覺得有變換行車方向就要打，但查了一下法規也沒規定要不要打燈耶，好奇問大家，待轉都會打燈嗎?」
貼文曝光也立刻掀起兩派駕駛人論戰，一部分人認為應該打燈，並解釋「自從不打被人追撞之後，每次必打燈」、「打阿，避免有人從你右側超車」、「不打方向燈就是賭其他用路人會看路」、「我自己會打，因為要待轉一定會減速，所以讓後車知道自己要減速右轉比較安全」；另一派人則表示「進待轉區不要打方向燈，放慢駛入即可，打燈反而造成後面駕駛誤會妳要轉彎」、「需變換車道要打，不變換就不打」「不能打吧？又沒要右轉」「待轉=直行2次，不可以打，後車對向車會誤認」。
而針對「騎車到待轉區是否需打方向燈」，過去交通大隊也曾解釋，目前相關法規並無規定待轉要打方向燈，除非是有涉及「變換車道」才需要打燈（內側車道要進待轉區），若原本就在外側行駛則不強制打方向燈，只需減速騎進待轉區即可。（編輯：潘毅）